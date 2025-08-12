Suscríbete a
ABC Premium

El Tercio de Olivares hace un viaje histórico a Irlanda para celebrar los 500 años del Tratado de Dingle

Este acuerdo supuso el primer contacto diplomático entre la nobleza irlandesa y la española en la época de Carlos V

El Tercio de Olivares se hermana con el de Irlanda por el II Octubre Hispanoamericano

Representación de los Tercios de Olivares y de Irlanda reunida en la Casa de los Pinelo
Representación de los Tercios de Olivares y de Irlanda reunida en la Casa de los Pinelo
Rocío Vázquez

Rocío Vázquez

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Hace poco más de seis años, unos amigos que se reunían en una taberna tematizada en la época del Barroco de la localidad sevillana de Olivares crearon una asociación cultural con el fin de recordar y divulgar mediante la recreación de los Tercios de Infantería ... españoles de los siglos XVI y XVII algunos de los episodios más importantes de la historia de la nación. Desde entonces, en una cadencia tan rigurosa como su forma de reproducir esas escenas, este grupo llena las calles de Sevilla, entre otras localidades, de la vistosidad de sus desfiles. En la Inmaculada o recordando a Velázquez, los Tercios se han hecho un hueco en la programación cultural local.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico

*Campos obligatorios

Algunos campos contienen errores

Política de privacidad

Tu mensaje se ha enviado con éxito

Reporta un error en esta noticia

*Campos obligatorios

Algunos campos contienen errores

Política de privacidad

Tu mensaje se ha enviado con éxito

Muchas gracias por tu participación

Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app