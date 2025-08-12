El Tercio de Olivares hace un viaje histórico a Irlanda para celebrar los 500 años del Tratado de Dingle

Hace poco más de seis años, unos amigos que se reunían en una taberna tematizada en la época del Barroco de la localidad sevillana de Olivares crearon una asociación cultural con el fin de recordar y divulgar mediante la recreación de los Tercios de Infantería ... españoles de los siglos XVI y XVII algunos de los episodios más importantes de la historia de la nación. Desde entonces, en una cadencia tan rigurosa como su forma de reproducir esas escenas, este grupo llena las calles de Sevilla, entre otras localidades, de la vistosidad de sus desfiles. En la Inmaculada o recordando a Velázquez, los Tercios se han hecho un hueco en la programación cultural local.

Ahora, su influencia traspasa fronteras y, en un giro del destino, esa pandilla apasionada del pasado será protagonista de su propio hecho histórico. Por primera vez después de muchos siglos, los 'soldados' españoles viajarán a Irlanda para reunirse con sus colegas, estrechar lazos de hermandad y demostrar lo que mejor saben hacer: desfilar.

El Tercio de Olivares viaja al pasado con 30 de sus recreadores entre damas y soldados y revive un capítulo de la historia compartida con el Tercio de Irlanda en el Antiguo Reino de Kerry (actual condado de Kerry) en el país insular.

Los sevillanos se muestran exultantes ante lo que llaman «un extraordinario fin de semana de historia compartida». Bajo el título de 'Lealtad y legado: 500 años del Tratado de Dingle' (1529), ambos tercios darán visibilidad a la poderosa historia de las relaciones hispano-irlandesas basadas en su condición de católicos, desde el Tratado de Dingle, Smerwick, hasta la decisiva Batalla de Kinsale.

En su periplo, el Tercio de Olivares pasará por ciudades como Tralee, Dingle, Smerwick, Dunboy y la Isla de Dursey participando en numerosas actividades histórica-culturales y actos programados que van desde conferencias hasta talleres para niños titulado 'Tercio in Colors', a desfiles, demostraciones militares y homenaje a los caídos de la Armada de ambas naciones.

En estas recreaciones históricas participarán los descendientes de los protagonistas de esta vieja historia en un campamento militar en el que se volverán a la Irlanda del siglo XVI, momento en el que se produjo un enorme choque cultural que forjó nuevas alianzas que escribirán la historia para siempre.

El motivo que da título a este excepcional encuentro es el Tratado de Dingle, del que en apenas cuatro años se cumple el 500 aniversario y que supuso el primer contacto diplomático entre la nobleza irlandesa y la española. El acuerdo lo firmaron el Conde de Desmond y Gonzalo Fernández de Córdoba, hijo del Gran Capitán, enviado por el emperador Carlos V. En virtud a este tratado, se les otorgaba a los habitantes del suroeste de Irlanda los mismos derechos de los españoles, incluyendo la misma España, partes de Italia, los Países Bajos, el recién creado Virreinato de Nueva España, así como otros territorios. La defensa mutua y el comercio entre Irlanda y España fueron los principales acicates para establecer esta relación, afianzada por la condición católica de ambos.

Casi medio milenio después estas dos asociaciones entablaron relaciones. Los Tercios de Irlanda, capitaneados por Conchobhar Ó Súilleabháin, vinieron de visita a la capital hispalense, donde conocieron de primera mano el trabajo de divulgación de la historia de sus homólogos andaluces. De ahí surgió la idea de este viaje de vuelta que no será el único. La pretensión es que éste sea el primer evento de los que se contemplan realizar cada dos años hasta 2029, fecha en el que se cumplirán 500 años de la efemérides.