Este supermercado de Sevilla tiene el turrón Suchard más barato

Con el paso de las semanas, cada vez se aleja más el típico verano alargado propio del sur y va dejando paso a días mucho más cortos con temperaturas cada vez más bajas. Ya se va poniendo la vista en una de las fechas favoritas ... de las personas y una marcada en cada calendario: la Navidad. Esa época invernal donde las familias y los seres queridos se reúnen con la excusa de una comida elaborada ya sea el día de Nochebuena, Nochevieja o el propio 25 de diciembre.

Desde la pandemia del Covid-19, la inflación forma parte de la vida de la ciudadanía española, representada cada semana en la cesta de la compra. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE) la variación del Índice de Precios del Consumidor (sistema IPC base 2021) ha sido del 22,8% desde enero del 2020 hasta octubre de este año 2025. Esto ha producido un crecimiento en la prudencia de los consumidores a la hora de desembolsar una cantidad de dinero que crece cada año.

Precio turrón Suchard

Estos dos factores se superponen durante las vacaciones navideñas: las fechas donde hay que realizar las comidas más preparadas y vistosas del año con un aumento en los precios el cual no se veía desde hace décadas. Debido a esto, el público ha desarrollado diferentes formas de sortear este problema como la compra de productos de marca blanca o comparar precios entre supermercados.

Los habitantes de la ciudad de Sevilla son testigos de uno de estos supermercados en los que se pueden encontrar productos de marca a precios bastante asequibles. Si bien en las empresas de carácter más nacional se pueden encontrar el icónico turrón de chocolate Suchard, en Supermercados Jurado se puede encontrar la misma marca por 3.29 euros.