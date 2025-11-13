Sin acuerdo en la reunión entre la Policía Local y el gobierno de José Luis Sanz para el Plan de Navidad de Sevilla

Al gobierno de José Luis Sanz se le complica la organización del Plan de Navidad de la Policía Local para este año. La reunión que han mantenido esta mañana los responsables municipales con los sindicatos de los agentes ha terminado sin que se alcance ... un acuerdo, después de que todos los representantes policiales hayan votado en contra por unanimidad de la última propuesta de acuerdo elaborada por la Delegación de Seguridad. Un escenario que pone en riesgo los servicios que deben prestar los policías en una fecha crucial para la ciudad, en la que se multiplican los eventos y las actividades en la vía pública coincidiendo con las fiestas navideñas.

Según ha podido saber este periódico, la última propuesta que ha puesto sobre la mesa el gobierno municipal consistía en trocear el Plan de Navidad para que sólo estuviese activo durante los festivos y los fines de semana, pasando a ser diario a partir del 21 de diciembre y hasta el 7 de enero. En concreto, se ha planteado a los agentes que tengan esta condición los turnos que se ponga en marcha el 28 y 29 de noviembre, coincidiendo con el encendido del alumbrado navideño; entre el 5 y el 9 de diciembre, por el puente festivo de la Constitución y la Inmaculada; y el fin de semana del 13 y el 14 de diciembre. Posteriormente, a partir del 20 y 21 de diciembre este plan ya sí estaría operativo todas las jornadas hasta después de Reyes.

Los sindicatos han rechazado esta posibilidad, entendiendo que el Plan de Navidad debe estar activo de forma continua entre el 28 de noviembre y el 7 de enero, tal y como se hizo durante el pasado año. Según las fuentes que ha consultado ABC de Sevilla, este cambio de criterio del gobierno de José Luis Sanz provocaría que el coste total del pago de los agentes por estos servicios alcanzara aproximadamente los cinco millones de euros. Una cifra que provocaría un ahorro para las arcas municipales de alrededor de tres millones de euros, ya que en la pasada Navidad, con el plan extendido durante todo el periodo, el gasto al que se llegó fue de ocho millones de euros. Entienden los sindicatos que no tiene sentido trocear la operativa cuando desde el alumbrado hasta Reyes el Ayuntamiento sí tiene activado el Plan de Emergencia en nivel 1.

Desde los sindicatos se señala que su posición sigue siendo la de negociar un acuerdo que sea beneficioso para todas las partes, pero insisten en el que el gobierno municipal tiene que tener en cuenta el aumento de eventos que se produce en estas fechas y que también afecta a los días de ordinarios. Además, este plan conlleva también que algunos agentes tengan que cambiar durante estos días de unidad, por lo que a su juicio no tendría mucho sentido que en las jornadas laborables estuvieran en sus puestos de trabajo habituales y los fines de semana y festivos tuvieran que trasladarse a otro puesto.

Por ahora, los sindicatos estudian la posibilidad de no realizar más horas extra durante los próximos días hasta que se alcance un acuerdo, lo que pondría en riesgo la cobertura de las actividades previstas en el calendario de la ciudad. Además, tienen previsto convocar una concentración en Plaza Nueva para la próxima semana en la que exigirán al alcalde un cambio de criterio y que más allá de la Navidad, se cumplan con otras exigencias del Cuerpo, como la aprobación de la RPT, el pago de las horas extra pendientes y las mejoras en comisarías como las de Casco Antiguo y Macarena.