Juicio al fiscal general
El Colegio de la Abogacía: «No es normal, y diríamos lo mismo si en vez de 'pareja de' fuera 'esposa de'»

Sin acuerdo en la reunión entre la Policía Local y el gobierno de José Luis Sanz para el Plan de Navidad de Sevilla

Los sindicatos de los agentes votan en contra de la última propuesta municipal que pretendía activar los servios extraordinarios sólo los días festivos y fines de semana entre finales de noviembre y enero

José Luis Sanz llevará a Pleno saldar la mayoría de las horas extra de la Policía Local

Dos agentes de la Policía Local en la calle Tetuán durante los días de Navidad ABC
Mario Daza

Mario Daza

Al gobierno de José Luis Sanz se le complica la organización del Plan de Navidad de la Policía Local para este año. La reunión que han mantenido esta mañana los responsables municipales con los sindicatos de los agentes ha terminado sin que se alcance un acuerdo, después de que todos los representantes policiales hayan votado en contra por unanimidad de la última propuesta de acuerdo elaborada por la Delegación de Seguridad. Un escenario que pone en riesgo los servicios que deben prestar los policías en una fecha crucial para la ciudad, en la que se multiplican los eventos y las actividades en la vía pública coincidiendo con las fiestas navideñas.

