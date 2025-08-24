Entrevista
Sor Fátima Martínez: «Con los presos hay que ser madre y a la vez suegra»
A esta religiosa de las Hijas de la Caridad la llaman cariñosamente 'Sor Colleja'. Lleva toda su vida intentando sacar adelante a presos y marginados
«No he sentido miedo en mi vida con los presos, les doy a todos un abrazo»
-¿Ha encontrado más fe dentro o fuera de los muros de la prisión?
-Dentro, y no por necesidad. Ahora mismo tengo a uno llorando de rodillas, un tío como un trinquete. Lo tengo en el coro que he creado. Allí toca un músico ( ... condenado por el asesinato de un bebé).
-¿Qué cree que falla en la sociedad para que tantas personas acaben así?
-La falta de fe y de amor tan grande. Una persona que se agarra fuertemente a algo, para mí es Dios, y tenga amor, que no es sexo sino sentirse querido… Y hay que poner cataplines, creerte que vales un montón mirándote en el espejo cuando algo falla. Y si no puedes, busca ayuda, no eres el rey del mambo. Y ahí hay que ser madre y suegra. Madre cuando tienes que dar cariño hasta partirte los brazos y suegra cuando tengas que poner las cartas encima de la mesa.
-Y a la sociedad, ¿qué hay que decirle sobre la dignidad de esas personas cuando salen de prisión?
-La sociedad está descreída. A los empresarios les pido que tengan un poquito de fe y que confiaran en esas personas para ayudarlas, aunque les fallen una vez. Y si no, que me llamen a mí.
Límite de sesiones alcanzadas
- El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a la vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Has superado el límite de sesiones
- Sólo puedes tener tres sesiones iniciadas a la vez. Hemos cerrado la sesión más antigua para que sigas navegando sin límites en el resto.
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete