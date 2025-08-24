Sor Fátima Martínez: «No he sentido miedo en mi vida con los presos, les doy a todos un abrazo»

Sor Fátima Martínez (Écija, 75 años) llega a la entrevista tras cargar su furgoneta con dos botes de pintura de 30 kilos que ha comprado en Obramat para ayudar a una mujer con su bebé a arreglar y pintar una casa en ruinas desde hace ... años, porque no tiene dónde vivir.. «La acaban de echar de otra casa que no era de nadie, se la encontró tapiada». Esta religiosa de las Hijas de la Caridad ha dedicado su vida a los marginados. Acude regularmente al Cerro Blanco de Dos Hermanas y a la barriada más pobre de Alcalá a atender a las familias y a los niños, y lleva 50 años intentando sacar adelante a los drogadictos y a los presos de Sevilla 1, sobre todo a los más excluidos. A veces lo logra.

-¿Por qué la llaman 'Sor Colleja'?

-Me lo pusieron los niños de Proyecto Hombre porque doy collejas cuando no hacen las cosas como hay que hacerlas. Todavía, con el tiempo, llegan delante de mí y agachan la cabeza para reconocer que han hecho algo mal. Hay días que sólo se las doy al jefe o al terapeuta.

-Usted trabaja en la cárcel, ¿sigue también en Proyecto Hombre?

-Lo dejé hace un montón de tiempo, pero ahora precisamente me han vuelto a llamar. Ha sido una chica que me necesita.

-¿Qué la llevó a dedicar su vida a Dios y a los pobres?

-Diríamos que la cosa comenzó en Galilea (se ríe). Yo soy de Écija pero mis padres se fueron a Cañada. Yo soy un trasto y allí mi padre me veía que no era yo porque estaba triste. Fuimos a la Feria de Palma del Río y, yendo en una furgoneta alquilada, al pasar por la puerta del hospital de Écija vi a un montón de monjas riéndose, felices rodeadas de enfermos. Todavía se me ponen los pelos de punta (muestra el brazo para certificarlo). Y le dije a mi padre: «¿Tú ves? Eso es lo que yo quiero ser». Y él se puso… ¡Madre! Tenía 17 años y estaba haciendo el Bachiller. Una hermana mía se puso mala y mi padre no me dejó ir a verla. Costó trabajo. Convencí a mi madre sin que mi padre se enterara. Nos montamos en la burra y fuimos al hospital. Eran las Hijas de la Caridad, con las que empecé a trabajar y me mandaron al convento en Dos Hermanas.

-A usted no le gustaba la vida en el convento, ¿verdad?

-Es que yo soy un poquillo especial, a mí eso no me gustaba. Necesitaba coherencia. Conocí a Sor Presentación, que amaba a los pobres del Cerro Blanco a reventar. Y yo me iba con ella a los gitanos de Dos Hermanas. Aquello era de lo más miserable que te puedas imaginar, aunque menos de lo que hay aquí ahora en Alcalá. Me metieron en la Casa Cuna a hacer el Postulantado y fui muy feliz con los bebés huérfanos, a los que criaba de los cero a los cinco años. De allí al seminario, a una guardería en Villagarcía de la Torre en Extremadura y luego al psiquiátrico de Plasencia. Pedí destino más cerquita, me vine al Cerro Blanco y luego al Proyecto Hombre, donde estuve 25 años antes de que me destinaran a una casa de acogida en Pozodulce (Málaga), pero yo estaba allí muy señorita y yo no sirvo de pija. Yo quería tocar a los pobres. Y me destinaron a Sevilla. Empecé a ir a la cárcel en el 78.

-Visto desde fuera, pasar por esos sitios a uno le puede dar miedo. ¿Lo ha sentido usted?

-Yo es que soy un poco rara. No he sentido miedo en mi vida. No quiero mentir, sólo lo tuve en una ocasión, en un caso familiar. Yo vivo alegre y soy feliz. Me he entregado a Dios y a los pobres en cuerpo y alma. Cuando el cantante Miguel Ríos fue a La Línea estaba de guardia. Porque también estuve en el hospital de La Línea, ¿te lo he mentado? Bueno, pues aquella noche no sabes la cantidad de yonquis que fueron hasta las trancas. Hasta los pasillos. Se ponían como locos. Y a mí no me daba miedo, los cogía y los zamarreaba. Así hasta hoy.

Sabe kárate «Cuando voy a ver a los violadores o asesinos pido a los funcionarios que no me acompañen, que yo les hago una llave» Sor Fátima Martínez

-¿Y qué hace usted en la cárcel?

-Yo voy sola. A mí me gusta entrar en los patios y allí busco a los que están solos, sin amigos o acaban de llegar. Mi labor es la cercanía, la escucha o comunicarme con la asistente social o las familias. Ayer mismo fui a ver a la de uno de los internos, que es extranjero y lo está pasando regular. Es preocuparme desde el espíritu a lo material. Meto paquetes de ropa. Si ellos son yonquis, yo soy más que ellos. Con los funcionarios, mejor imposible. Hay veces que se quejan porque les queda grande la ropa. Les contesto que engorden un poquito.

-Tiene usted mando con ellos.

-Y les doy castañas. Les impongo el rosario, de estos que se iluminan. Y les doy la oración del Espíritu Santo: «Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame en lo que tiene que decir, cómo tiene que actuar, lo que tiene que callar… que no robe otra vez». Y le hago 'tacatacataca' en la cabeza. Y luego les doy un beso en la frente.

-¿Son sólo perfiles de personas en exclusión?

-Hay de todo. Quien menos te pienses tiene una necesidad. Mira, si han matado, si han violado… Yo voy a verlos pero el funcionario no me deja nunca sola. Yo les digo que no hace falta, porque si me hacen algo yo cojo y les hago una llave de kárate. Me han enseñado ellos. Algunos entran por robo, otros porque no han pagado algo… La vida es muy complicada. Por ejemplo, el que ha matado a la mujer, cuando una persona aparentemente es normal y llega a esos extremos, hay que ir a su tormento. También he estado con famosos. Llego y les digo: «¿Qué pasa, cómo estás?». Y les doy un abrazo. A todos. Me los pongo cerquita porque quiero contacto para ver cómo reaccionan. Y cuando tú se lo das, el corazón se le sale. ¿Qué quieres que te diga? Yo no me paro a juzgar a nadie. Ni tampoco me gusta que me juzguen.

-Y cuando salen de prisión, la vida no debe ser fácil.

-Les hago un seguimiento a los que quieren. Ahora tengo uno… te voy a enseñar una foto. Tengo para poner el libro gordo de Petete. Me ha llamado hoy uno al que la ETA le mató de dos tiros al padre cuando tenía cinco años y lo llevaba al colegio de la mano. Creció y se dio a la droga. Lo vi en Proyecto Hombre. Con los años se casó con una mujer de la que se enamoró en un puticlub. La sacó de allí.

-Es una historia bonita.

-Sí, bonita... Bonito es lo que le hizo ella después. Tienen un niño. Al chico lo meten en la cárcel por supuestamente pegarle a ella, y se encuentra allí con el que mató al padre… Llama a un amigo para pedirle que le diera una vuelta al hijo porque iba la mujer a verlo. Se quedó con el pequeño en casa y pusieron una película de VHS de dibujitos. Cuando la pone, estaba grabada encima la pelea del matrimonio y quien pegaba era la dama. Y escenas que te quedas muerto. El amigo le dijo: «No te preocupes que estarás fuera pronto». Llamó al abogado y aquella tarde salió. A la mujer la mandaron a Proyecto Hombre y, de allí, a su tierra. El niño se quedó con él y está sacando unas notas maravillosas. Cuando me ha necesitado, comida al canto, libros, botines para el niño… Yo le digo que si se cree que soy una putilla. El pobre se murió hace dos años. No salió.

-Hay quien prefiere seguir en prisión, ¿o es un tópico?

-No lo es, eso es verdad. Hace años salió un abuelo y no había quien lo quitara de la puerta de la cárcel porque no tenía dónde ir. Es como esa película en la que crían los gorriones y los pajarillos vuelven donde está la jaula. Ese abuelo terminó suicidándose (suspira).

Un yonqui con sarna «Me quitaba los guantes para echarle crema. Un día me lo encontré con un colocón y le eché la litrona por la cabeza» Sor Fátima Martínez

-Pero algunos sí lo consiguen.

-Tengo uno en Miami. Esa historia fue preciosa. Dios me ha dado un don, porque veo venir las cosas. Estaba yo en Torreblanca y me veo a un muchacho de unos 18 años sentado al lado de un contenedor. Yo fui reduciendo con la furgoneta y vi que levantó la tapadera. Y dije: «Ay la madre que te parió». Llegué, me puse al lado de él, y me bajé. ¿Digo el taco que le dije? «Pero, ¿qué haces tú ahí? Con lo precioso que eres, eso no te pega». Dice: «Es que quiero morirme». Me preguntó por qué me había parado y le dije: «Porque me da la gana. Yo estoy casada con Dios y él me va guiando mi camino y él me habrá dicho que me pare aquí por si necesitas un poco de cariño y escucha. 'So' tonto, lo que te tienes que ir al Proyecto Hombre para quitarte el mono que tienes en lo alto». Me tiré un rato larguísimo y le convencí que en vez de gastarte el dinero en droga te lo gastes en un bocata y luego te vas al Proyecto Hombre. La monja te lleva pero lo mejor es que te vayas tú. «Es que yo vivo en un coche robado», me dice. Le respondo: «Ah, ¿también robas tú coches? No me vayas a robar la furgoneta». Y fue con nosotras. Encontró trabajo de camarero, pero lo que le gustaban eran los aviones. Mira (enseña una foto con una avioneta y un niño en brazos), ahora está en Miami donde es mecánico de vuelo.

-Probablemente ese chaval no hubiera tenido salida si no se hubiera parado con la furgoneta.

-Pues no lo sé. Yo tengo mucha confianza en la Milagrosa. Yo tuve un accidente en la misma puerta del Polígono el Pino, me dio un chico por detrás y se me salió la furgoneta 22 metros por intentar esquivar a unos muchachos que estaban desbrozando a pie de carretera. Di un volantazo y dije: «Señor, que me pase a mí lo que sea pero los niños no». Yo no me enteré si quiera. Hay algo detrás. Mira, me operaron de cáncer de mama, con quimio y radio y cinco años de tratamiento, me ponía la peluca y me pintaba las cejas para ir a la cárcel. Me quitaron el pecho y me dieron el alta antes de tiempo. Casi me desangro al día siguiente y estuve nueve meses para que me lo curaran. Y el verme yo impotente…

-Siguió yendo pese a todo.

-No dejé de ir a la cárcel nunca, aunque estuviese mala. Yo les digo: «¿Vosotros no habéis amado nunca? Por amor murió Cristo y por amor las Hijas de la Caridad damos la vida, y una manera es tratar de que vosotros os corrijáis y que cambiéis la estructura de vida». Hay un gitanito que empezó muy chiquitito. Hizo una cosa muy mala y empezó a llorar porque yo no iba a verlo: «Yo quiero que venga sor Fátima». Y me lo decían y se me ponía el cuerpo malo. Pero le decía al funcionario que si cambia de vida, si estudia el graduado… Y lo juró por Dios.

-¿Qué ocurrió?

-Estudió y se licenció en Derecho en Madrid. Ahora está en un bufete de abogados en Barcelona. Así tengo unos cuantos, que he salvado. Igual que tengo a otros que no han levantado cabezas (se emociona).

-El Papa Francisco dijo que tocar al pobre es un «sacramental» en la Iglesia.

-Hay una historia que me marcó. Fue un chico de Los Palacios que cogió sarna de Bruselas, que es la más contagiosa. Pero nosotras no dejamos al chico, nos íbamos turnando. Nos decían que teníamos que protegernos con material sanitario. Pero cuando había que ponerle el Yacutín y había que darle un masaje por el cuerpo, yo me quitaba los guantes para darle en la espalda. Y salió bien, pero un día me lo encontré en la estación de autobuses con un colocón y una litrona vacía y otra llena. La cogí y se la eché por la cabeza. «¿Qué has hecho?», me dijo. «Refrescarte un poquito», le contesté. Le di un par de collejas: «Para que veas que no me olvido de ti». Otro día nos dijeron que se lo habían encontrado muerto. Le ofrecimos misas. Pero resulta que estaba vivo. Y ha muerto en el albergue municipal hará unos dos años. Ese muchacho tenía siete vidas.