El Sirena, uno de los mayores cruceros que visitan Sevilla, atraca en el muelle de las Delicias

El Puerto de Sevilla ha recibido este jueves una visita que por sus dimensiones es difícil que pase desapercibida: el crucero Sirena, perteneciente a la compañía Oceania, que realiza su segunda escala de la temporada tras su primera estancia en la capital hispalense ... el pasado mes de mayo.

Este crucero, que se encuentra atracado en el muelle de las Delicias, lleva 626 pasajeros y 396 tripulantes a bordo. La nacionalidad predominante entre los viajeros es la estadounidense, seguida por la británica, canadiense y australiana. No obstante, también hay pasajeros procedentes de diversos países europeos, como Alemania, Francia y Bélgica.

El Sirena, con unas medidas de 181 metros de eslora y 25,5 de manga, se trata de uno de los cruceros con mayores dimensiones de cuantos visitan cada año la ciudad de Sevilla. El buque partió del puerto de Cádiz el miércoles, remontando el Guadalquivir para llegar a la capital andaluza este jueves, pasando la noche en aguas hispalenses antes de marcharse buscando las costas de Tánger, en Marruecos, el viernes.

Las grandes dimensiones del buque Sirena ABC

Hace tan sólo dos semanas, llegaron de forma simultánea a Sevilla cuatro cruceros con 1.010 pasajeros a bordo sumados entre todos. Se trataba del Azamara Journey, Corinthian y La Belle de Cadix, en el muelle de las Delicias; y el Island Sky, en el muelle de Tablada. Una muestra más del auge del turismo fluvial en la capital hispalense.