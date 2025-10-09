Suscríbete a
El Sirena, uno de los mayores cruceros que visitan Sevilla, atraca en el muelle de las Delicias

Con 181 metros de eslora y 25,5 de manga, el buque es uno de los más grandes de cuantos remontan las aguas del Guadalquivir hasta la capital hispalense

El crucero Sirena a su paso por la ciudad de Sevilla
El crucero Sirena a su paso por la ciudad de Sevilla ABC

S. L.

El Puerto de Sevilla ha recibido este jueves una visita que por sus dimensiones es difícil que pase desapercibida: el crucero Sirena, perteneciente a la compañía Oceania, que realiza su segunda escala de la temporada tras su primera estancia en la capital hispalense ... el pasado mes de mayo.

