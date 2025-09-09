Sevilla superó los 40 grados durante 30 días este verano y el otoño será más cálido y menos lluvioso de lo normal La temperatura media ha sido de 26.8 grados

El verano que está a punto de acabar en Sevilla ha sido el más cálido desde el año 1961, por lo que la media de las temperaturas de la ciudad y la provincia ha sido de 26.8 grados centígrados, lo cual supone una anomalía de +1.9 grados con respecto al periodo de referencia que va entre 1991 y 2020. Además, en Sevilla y provincia se alcanzaron los 40 grados durante 30 días a lo largo de los meses estivales, batiéndose en ese sentido otro récord, ya que este dato no se había alcanzado hasta la fecha desde que se tienen registros. Estos datos los ha dado a conocer este martes Juan de Dios del Pino, delegado territorial de la Aemet en Andalucía, Ceuta y Melilla.

El otoño va a ser más cálido de lo normal con unas probabilidad del 60%. Hay una alta probabilidad de que la temperatura sea más alta de lo normal. A nivel de precipitaciones hay una probabilidad del 45% de que sea un otoño más seco de lo normal. Es probable que en el trimestre septiembre, octubre y noviembre en toda Andalucía la precipitación registrada sea inferior a lo normal.

Hay una alta probabilidad (entre el 60 o 70%) de que la temperatura sea superior a lo normal en septiembre, octubre y noviembre en Andalucía y algo más alta (70 a 100%) en el extremo oriental. La temperatura media del otoño en Andalucía será de 17.3. La anomalía térmica se estima entre +0.5 y 1 grado.

Hay una cierta probabilidad (40 o 50%) de que el otoño sea menos lluvioso de la normal en Andalucía. La anomalía en la precipitaciones será entre -50 y -10 mm menos de la media, que es de 181.7 mm.o

Más temas:

Otoño

Verano

Andalucía