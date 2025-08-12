Sevilla registra la temperatura más alta este martes en Tablada: 44.8 grados a las cuatro de la tarde

La estación de la Agencia Estatal de Meteorología ubicada en Tablada ha sido la que ha registrado la temperatura más alta en la provincia de Sevilla, con 44,8 grados, en la tarde de martes, que se presentaba con riesgo extremo por altas temperaturas.

El calor sofocante que se ha vivido en toda la jornada en la capital y la provincia ha quedado registrado en los distintos puntos repartidos por Sevilla para recopilar los distintos parámetros climáticos. Así, el registro más alto se ha dado en la estación de Tablada, con 44,8 grados a las 16.00 horas.

En Morón de la Frontera las aparatos de la Aemet han apuntado una temperatura máxima de 44,3 grados a las seis de la tarde de este martes, un grado menos que en Carmona, donde una hora antes se ha marcado 44,4 grados.

Entre 43 y 44 grados hay muchos registros: en el aeropuerto de San Pablo (43,9 grados); en el Zaudín-Tomares (43,4 grados); en Carrión (43,3 grados); en Cazalla de la Sierra (43,3 grados); en Écija (43,1 grados), en Fuentes de Andalucía (43,8 grados); en La Puebla de los Infantes (43,2 grados); y en Las Cabezas de San Juan (43,4 grados).