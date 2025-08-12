Suscríbete a
ABC Premium

Sevilla afronta el pico de calor extremo con un déficit para combatirlo

La ciudad cuenta con una piscina municipal para cada 175.000 habitantes o una fuente de agua potable por cada 70.000 vecinos; la tecnología usada en la Expo está en olvido y los proyectos de Cartuja Qanat o la Cruz Roja no se llegaron a activar

Varias personas se refrescan para combatir el calor en Sevilla
Varias personas se refrescan para combatir el calor en Sevilla EP

Carlos Mas y Jesús Díaz

La Agencia Estatal de Meteorología anuncia que este martes Sevilla estará en riesgo extremo, lo que antes se denominaba alerta roja, por altas temperaturas. Se espera que el termómetro alcance los 42 grados en una ciudad, que como cada verano, echa en falta ... más recursos para combatir el calor, sin necesidad de ponerle el adjetivo de extremo. Así, por ejemplo, la capital sólo cuenta con un centro deportivo climatizado, el de San Pablo; con una piscina por cada 175.000 habitantes o una fuente para beber agua potable por cada 70.000 vecinos. En esta enumeración se puede añadir la falta de sombras para lo que se podría rescatar del olvido las pérgolas que se utilizaron en la Expo, hoy abandonadas en la banqueta del río Guadalquivir, que permitieron 50.000 metros cuadrados de sombra vegetal.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico

*Campos obligatorios

Algunos campos contienen errores

Política de privacidad

Tu mensaje se ha enviado con éxito

Reporta un error en esta noticia

*Campos obligatorios

Algunos campos contienen errores

Política de privacidad

Tu mensaje se ha enviado con éxito

Muchas gracias por tu participación

Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app