Sevilla afronta el pico de calor extremo con un déficit para combatirlo

La Agencia Estatal de Meteorología anuncia que este martes Sevilla estará en riesgo extremo, lo que antes se denominaba alerta roja, por altas temperaturas. Se espera que el termómetro alcance los 42 grados en una ciudad, que como cada verano, echa en falta ... más recursos para combatir el calor, sin necesidad de ponerle el adjetivo de extremo. Así, por ejemplo, la capital sólo cuenta con un centro deportivo climatizado, el de San Pablo; con una piscina por cada 175.000 habitantes o una fuente para beber agua potable por cada 70.000 vecinos. En esta enumeración se puede añadir la falta de sombras para lo que se podría rescatar del olvido las pérgolas que se utilizaron en la Expo, hoy abandonadas en la banqueta del río Guadalquivir, que permitieron 50.000 metros cuadrados de sombra vegetal.

La necesidad de crear espacios que generen sombra u ofrezcan la posibilidad de refrescarse se hace evidente con solo caminar por la ciudad durante el mes de agosto, aunque no es solo cuestión de crear medidas nuevas, también de aprovechar las que ya hay. Un ejemplo de ello es el proyecto ‘Cartuja Qanat’, desarrollado en la Isla de la Cartuja como un espacio público de refugio contra la incidencia del calor pero que tras la presentación del entonces alcalde, el socialista Juan Espadas, cayó el olvido y ha quedado completamente en el olvido desde el año 2022, año en que concluyeron sus obras de construcción.

Este periférico ejemplo no es el único. Otra posible medida en desuso son los mosaicos blancos y azules que se encuentran en la Alameda de Hércules, que antaño servían como fuentes de agua para aliviar el calor de los sevillanos mediante un sistema de chorros verticales. Estas fuentes se deshabilitaron por la suciedad que arrastraban las aguas por el suelo, pero con un nuevo sistema de depuración supondrían una eficaz medida para combatir el calor.

Pero no solo ayudan contra el calor las fuentes monumentales, también aquellas fuentes públicas destinadas al consumo humano. Según Emasesa, en Sevilla únicamente hay 103 de estos grifos, estando la inmensa mayoría de ellos situados en el Casco Antiguo (26), el Distrito de Nervión (11), Macarena (10), principalmente en la parte de intramuros, y San Pablo-Santa Justa (12). Como el caso de Cartuja Qanat está el proyecto de la Cruz Roja.

En 2022 el entonces alcalde, Antonio Muñoz, inauguró la peatonalización de la calle, pero aún quedaba por delante la segunda fase de los trabajos, que conllevaba el desarrollo de un proyecto piloto para reducir la temperatura ambiente y luchar contra el cambio climático en tres zonas específicas. El contrato del Ayuntamiento para desarrollar esta iniciativa, que cuenta con fondos europeos denominados ‘Watercool’, quedó sin adjudicatario. Aquí se prometían una serie de actuaciones entre las que se encontraban soluciones climáticas en la plaza Arias Montano como un banco con refrigeración, que reducía la temperatura en 10 grados, una nueva marquesina de Tussam o la instalación de unas pérgolas radiantes en el colegio situado en la plaza.

Actualmente Sevilla cuenta con cuatro municipales ya existentes en la ciudad, que se encuentran en los barrios de Rochelambert, Tiro de Línea, Torreblanca y Alcosa. Entre el 21 de junio y el 7 de septiembre están abiertas al público para el baño social recreativo por un precio de entrada de cinco euros por tarifa general, aunque es posible obtener un descuento de hasta dos euros para personas con movilidad reducida y niños mayores de 5 años. Los más pequeños, menores de cinco años, entran de forma gratuita. En 2024 los datos de asistencia rozaron los 35.000.

Sin fecha para la Avenida

De otro lado, en las instalaciones del Instituto Municipal de Deportes sólo una cuenta con acondicionamiento climático, por lo que hacer deporte dentro de los pabellones puede resultar una misión imposible para cualquiera que realice ejercicio físico dentro. La única excepción es el Palacio de Deportes situado en el Polígono San Pablo, que sí está climatizado.

Con respecto a los métodos tradicionales, el Ayuntamiento anunció la implementación de toldos en 26 calles. Muchas de éstas, su mayoría en el Centro, ya cuentan con ellos. En cambio, en la Avenida de la Constitución aún no están colocados y fuentes municipales no saben precisar cuándo se pondrán.

Uno de los programas de actuación del gobierno de José Luis Sanz para hacer de Sevilla una ciudad más habitable frente al calor pasa por la plantación de miles de árboles para aumentar la masa arbórea de la ciudad. En los dos últimos años aseguran desde el Ayuntamiento que se han plantado diez mil árboles. Y la aspiración es alcanzar 30.000 árboles en 2030. En este terreno Sevilla tiene mucho margen de mejora para dotar a la ciudad de más sombras naturales, que protejan del sol y ayuden a rebajar los termómetros.