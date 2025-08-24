Suscríbete a
Sevilla tendrá mil plazas más de hoeteles de 'gran lujo' a partir de 2026

Actualmente la planta hotelera de la ciudad cuenta con 972 en esta categoría y casi todos los establecimientos tienen menos de diez años

Las grandes firmas hoteleras eligen Sevilla

Entrada del Hotel Alfonso XIII
Entrada del Hotel Alfonso XIII maría guerra
Cristina Rubio

Sevilla contará con mil plazas más de hoteles de gran lujo a partir de 2026. Los establecimientos que abrirán sus puertas o comenzarán a construirse en los próximos meses harán que la oferta de la mayor categoría que existe se vea duplicada.

Esto se ... debe a que la ciudad no sólo crece cada año en número de visitantes, sino que está experimentando un cambio en el tipo de viajero que recibe. Empresarios y administraciones buscan seguir ampliando horizontes y ponen el foco en el turista de lujo: aquel que viene decidido a gastar y que alarga su estancia en la capital hispalense. Un perfil al que se le quiere dar respuesta y ha hecho que la planta hotelera de la ciudad sufra una transformación completa.

