Sevilla tendrá mil plazas más de hoeteles de 'gran lujo' a partir de 2026

Sevilla contará con mil plazas más de hoteles de gran lujo a partir de 2026. Los establecimientos que abrirán sus puertas o comenzarán a construirse en los próximos meses harán que la oferta de la mayor categoría que existe se vea duplicada.

Esto se ... debe a que la ciudad no sólo crece cada año en número de visitantes, sino que está experimentando un cambio en el tipo de viajero que recibe. Empresarios y administraciones buscan seguir ampliando horizontes y ponen el foco en el turista de lujo: aquel que viene decidido a gastar y que alarga su estancia en la capital hispalense. Un perfil al que se le quiere dar respuesta y ha hecho que la planta hotelera de la ciudad sufra una transformación completa.

Hasta hace prácticamente un lustro, los hoteles de lujo en Sevilla eran un bien escaso. En 2009, tras su reforma, el hotel Colón se unió al Alfonso XIII en la categoría de 5 estrellas 'gran lujo'. En los últimos años los establecimientos de esta índole se han multiplicado hasta llegar a las 461 habitaciones, que suman 972 plazas (por lo general cada habitación representa dos plazas) ofertadas entre los anteriormente citados, el Hotel Mercer Sevilla, EME Catedral, Casa Palacio Don Ramón, el Hotel Vincci Unuk y el Cavalta Boutique Hotel en Triana.

A julio de 2025, la capital hispalense contaba con 263 hoteles y apartamentos turísticos abiertos según el informe publicado por la oficina de turismo del Ayuntamiento de Sevilla. Una cifra que supone un 8,23% más si se compara con 2024 y que, en total, representa 26.834 plazas. Las pernoctaciones en lo que llevamos de año se acercan a los cuatro millones, lo que supone un leve aumento respecto al ejercicio anterior. A pesar de que se han abandonado las cifras post pandemia, donde las tasas de variación de las pernoctaciones –lógico dadas las restricciones– vivieron aumentos muy pronunciados, las noches que los viajeros pasan en los alojamientos de la ciudad continúan aumentando.

Esa demanda turística hace que promotoras y cadenas hoteleras se decanten por Sevilla para sus proyectos. Hoteles que no necesariamente se levantarán en el Casco Antiguo, sino que se expanden por otras zonas de la ciudad no tan explotadas. Concretamente, de los establecimientos que tienen prevista su apertura en los próximos meses –o años– superan la quincena. De esos, 540 habitaciones –más de 1.080 plazas– corresponden al gran lujo y las cinco estrellas.

Los futuros hoteles

El convento de San Agustín se convertirá en hotel bajo el abrigo de la marca de lujo Kimpton del Grupo Intercontinental (IHG). La inversión de este proyecto supera los 30 millones de euros entre los que se contempla la construcción de un edificio con 80 habitaciones, en el solar donde antiguamente estaba la iglesia del convento, así como la rehabilitación del imponente claustro.

A la vuelta del verano, el que fuera la Sala X en la calle Trajano abrirá sus puertas como hotel de cinco estrellas, como ya adelantó este periódico. El edificio regionalista de Aníbal González lo ocupará la firma de hoteles boutique Cristine Bedford, con 28 habitaciones.

Otro edificio de Aníbal González, el que fuera la sede del Banco Popular en la Avenida Constitución, se transformará en hotel. Gestionado por Serras Hotel Collection, el enclave sumará a la planta hotelera 43 habitaciones categorizadas como 5 estrellas gran lujo.

La plaza de la Gavidida también vivirá su propia trasnformación con el hotel de cinco estrellas que ocupará la que fuera la antigua comisaría de Policía y que además es de los pocos ejemplos de arquitectura regionalista de los años sesenta. El cinco estrellas contará con 101 habitaciones gestionadas por Thompson Hotels, siendo este en la capital hispalense su cuarto en Europa . Y hace poco más de un mes se conoció que el el edificio Generali de la Plaza Nueva será transformado en un Four Seasons con 60 habitaciones. La inversión asciende a los 80 millones de euros.

En Triana, la calle Betis dará la bienvenida el año que viene al hotel Felipe V, también de gran lujo, que gestionará la operadora byKaizen. Se trata del mismo grupo al que pertenece el hotel Casa Palacio Don Ramón, también de esta categoría. El establecimiento de lujo que se levante en la antigua fábrica de tabacos de Altadis en el barrio de Los Remedios, sumará 210 habitaciones. La cadena de 'super lujo' Mandarin se postuló como principal candidata para asumirlo, aunque todavía no se ha confirmado.