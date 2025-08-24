Las grandes firmas hoteleras eligen Sevilla

El lujo en Sevilla va ganando terreno en el sector hotelero. No sólo la mayoría de establecimientos que comenzarán a funcionar en la ciudad superan las cuatro estrellas, sino que las cadenas que tienen previsto instalarse en la capital hispalense son algunas de las más ... importantes en el 'gran lujo' mundial.

El proyecto más sonado en el sector turístico en los últimos meses en la capital hispalense ha sido el futuro hotel que abrirá en la Plaza Nueva, concretamente en el edificio Generali, bajo la dirección de Four Seasons. Con una inversión que supera los 80 millones de euros, Sevilla entra en un exclusivo y reducido grupo de ciudades en el mundo que cuentan con un establecimiento de la cadena; por lo general se trata de grandes capitales como Nueva York, París, Dubái o Tokio. En España, el de la Plaza Nueva será el tercer Four Seasons después de Madrid y Mallorca, que abrieron en 2020 y 2024, respectivamente.

Otra de las grandes firmas que se instalarán en suelo hispalense es Hyatt mediante su marca Thompson, que será quien regente el futuro hotel de la comisaría de la plaza de la Gavidia. Actualmente cuentan con 18 hoteles en 16 ciudades y se orientan a lo que consideran lujo 'lifestyle'; más cercano que el lujo tradicional. El de Sevilla será su segundo hotel en España después de que abrieran en 2023 en Madrid.

Por determinar

La prestigiosa marca Mandarin podría instalarse en el barrio de los Remedios, concretamente en el hotel que se levantará en el complejo tabaquero de Altadis. El Mandarin Oriental Hotel Group cuenta con dos hoteles en el país, como son el Mandarin Oriental Ritz de Madrid, junto al parque del Retiro, y el Mandarin Oriental Barcelona, en el Paseo de Gracia. No obstante, fuentes cercanas al proyecto declaran a ABC que todavía no hay nada confirmado. Se trata de una decisión que «tardará en saberse», señalando finales de 2026 como posible fecha en la que se conocerá si la cadena asume el nuevo hotel.

Aparte de los planes que estas marcas de lujo tienen en la ciudad, Sevilla cuenta ya con un gigante internacional operando en sus calles. Se trata de la firma Marriot, presente en el hotel Alfonso XIII desde 2015. Aunque el edificio es propiedad del Ayuntamiento de Sevilla, Luxury Collection by Startwood –propiedad de Marriot– es quien tiene la concesión administrativa.