Sevilla se engalana para la Navidad con más de 80.000 nuevas plantas ornamentales

Las plantaciones abarcan unas 80 glorietas, fuentes y bulevares y como novedad incluyen el entorno de Santa Justa y la rotonda de Carlos Cano

Sevilla recibe a la Navidad con nuevas Flores
Sevilla recibe a la Navidad con nuevas Flores
El Ayuntamiento de Sevilla, gobernado por José Luis Sanz, está llevando a cabo una campaña especial de plantación de cerca de 80.000 plantas ornamentales con motivo de la Navidad en unas 80 ubicaciones de la ciudad, como glorietas, fuentes y bulevares.

Según el ... Consistorio, desde el inicio del actual mandato municipal se ha incrementado en cerca de un 50 por ciento el número de ubicaciones con flor de temporada.

