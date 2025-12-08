Sevilla se engalana para la Navidad con más de 80.000 nuevas plantas ornamentales

El Ayuntamiento de Sevilla, gobernado por José Luis Sanz, está llevando a cabo una campaña especial de plantación de cerca de 80.000 plantas ornamentales con motivo de la Navidad en unas 80 ubicaciones de la ciudad, como glorietas, fuentes y bulevares.

Según el ... Consistorio, desde el inicio del actual mandato municipal se ha incrementado en cerca de un 50 por ciento el número de ubicaciones con flor de temporada.

Entre las nuevas localizaciones incorporadas este año en la campaña navideña destacan el entorno de la estación de Santa Justa y la Glorieta de Carlos Cano, donde «se están reforzando las zonas ajardinadas para mejorar su imagen durante las fiestas». Las especies protagonistas de esta campaña son el ciclamen rojo, la flor de pascua, el clavel de la India y la begonia, seleccionadas «por su resistencia y capacidad para aportar colorido en esta época del año», según explican desde el Ayuntamiento. La edil de Parques y Jardines, Evelia Rincón, ha subrayado que estas plantaciones «refuerzan el compromiso municipal con el cuidado y embellecimiento de las zonas verdes».

