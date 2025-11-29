Un bosque iluminado abre la Navidad más brillante de Sevilla

«La verdad que este año está muy bonito»; «chulísimo»; «¡Vaya montaje impresionante!»; «parece Manhattan»; «hay más gente que el año pasado»... estos han sido algunos de los comentarios más repetidos al caer la noche de este sábado en Sevilla, donde una cuenta atrás ... ha dibujado el asombro en la cara de los miles y miles de personas que han acudido en familia al Centro para disfrutar del encendido del alumbrado en la Navidad más brillante de la ciudad. Razones no faltan para pensar que es así: más de nueve millones de luces led iluminan más rincones que nunca, pero con un protagonismo por encima del resto para el bosque mágico de la Avenida de la Constitución. Cuando el gobierno municipal anunció este cambio en el escenario navideño de una de las principales arterias del Casco Histórico de Sevilla, pocos atisbaron el impacto visual que ofrece. Un acierto total.

La tarde del alumbrado navideño se ha colado, por méritos propios, en el calendario sevillano como uno de los días más bullicioso, donde los niños son los verdaderos protagonistas del descorche de las fiestas navideñas. El número de personas, difícil de calcular, que se agolpan año a año en el eje Puerta de Jerez-Avenida de la Constitución-Plaza Nueva y Plaza de San Francisco da muestras suficientes de que ya es un día grande.

Precisamente por esto, el boicot de la Policía Local al Plan de Navidad aprobado por el gobierno de José Luis Sanz ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo con los sindicatos por sus altas exigencias económicas hacía presagiar una tarde del alumbrado complicada. Si por la mañana dos de cada tres agentes no se han presentado a su trabajo, por la tarde sólo acudieron a sus puestos una treintena, obligando al Ayuntamiento a solicitar la incorporación de otros policías. Pero seguían siendo insuficientes. Su presencia era escasa por las calles y nula en los puntos de control de acceso del tráfico al Centro. Este sábado cualquier podía entrar hasta la cocina con el coche, lo que provocó una situación muy complicada en la circulación. Una idea de cómo estaba la Ciudad a escasos minutos de las siete de la tarde, la hora fijada para darle al botón del alumbrado, es que todos los parkings del Centro y entorno habían colgado el cartel del 'completo'.

Desde casi dos horas antes las familias, con los niños como grandes protagonistas, comenzaban a llegar para coger sitio en la Avenida de la Constitución. El tramo entre Alemanes y Plaza Nueva, cuarenta minutos después, se dio por completo por Emergencias Sevilla en su semáforo de aforo. Las calles que confluían a la Avenida se hacían difíciles de transitar.

Mientras se acortaba la espera con el espectáculo musical liderado por la cantante coriana Pastora Soler, medalla de la Ciudad en este año, que ha estado acompañada de la Banda Sinfónica Municipal, el coro del Colegio San Francisco Solano, la Escolanía Esperanza Macarena y la Escolanía de la Vera Cruz de Brenes. En un guiño al lema navideño del Ayuntamiento para este año, 'El camino que lleva a Sevilla', la artista interpretaba: «los caminos se hicieron se hicieron con agua, viento y frío...».

«Todas las familias pudieran estar juntas»

Con Los Compadres como animadores de la gala, el reloj se acercaba a la hora fijada y en el escenario hicieron acto de presencia el alcalde, José Luis Sanz, acompañado de un grupo de niños, entre los que estaban Marta, Álvaro y Aisha, niños de la Fundación Alalá y ganadores del concurso escolar convocado por el Ayuntamiento para el diseño de algunas luces navideñas. Así, también el coro de la fundación con el alma de la entidad, Emilio Caracafé, quien tocaba la guitarra para que sus niñas hicieran cantar a Sevilla el villacinco que un año antes puso de moda Niña Pastori entre zambombas, palillos y panderos. Fue una escena casi de récord Guinness.

Pero entre tanto villancico hubo dos mensajes llenos de espíritu navideño. El deseo de una de las niñas para que «todas las familias pudieran estar juntas en Navidad». Caracafé pidió que la Navidad ponga «luz a la vida».

Arrancó la cuenta atrás y llegó el asombró. Los 32 árboles de la Avenida dejaron con la boca abierta a todos los presentes, quienes como si de un extranjero en Nueva York se tratase sólo miraba hacia arriba o de un visitante ante la Gioconda: fotos, fotos y más fotos.

Después volvió a sonar la voz de Pastora Soler y lo hizo de forma espectacular interpretando 'Sevilla', la obra que hiciera Manuel Alejandro para Rocío Jurado. Con DJ Fonseka la fiesta se convirtió en un cotillón. La apuesta de Sevilla es cada vez más decidida por hacer de la Navidad una Fiesta Mayor de la ciudad, como la Semana Santa o la Feria.