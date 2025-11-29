Suscríbete a
Sevilla se ilumina por Navidad con un espectáculo emotivo en la avenida de la Constitución
La Policía Nacional investiga la muerte de dos niñas adolescentes en Jaén

Un bosque iluminado abre la Navidad más brillante de Sevilla

El encendido del alumbrado navideño, con más de nueve millones de luces de luces led, concentra a miles de sevillanos en el Centro, en una jornada marcada por la falta de policías por el boicot sindical al plan impuesto por el Ayuntamiento

El sindicato de Policía convoca una protesta en el acto del alumbrado coincidiendo con el boicot al Plan de Navidad de Sevilla

El bosque iluminado de la Avenida de la Constitución tras el encendido de las luces de Navidad este sábado
El bosque iluminado de la Avenida de la Constitución tras el encendido de las luces de Navidad este sábado
Jesús Díaz

«La verdad que este año está muy bonito»; «chulísimo»; «¡Vaya montaje impresionante!»; «parece Manhattan»; «hay más gente que el año pasado»... estos han sido algunos de los comentarios más repetidos al caer la noche de este sábado en Sevilla, donde una cuenta atrás ... ha dibujado el asombro en la cara de los miles y miles de personas que han acudido en familia al Centro para disfrutar del encendido del alumbrado en la Navidad más brillante de la ciudad. Razones no faltan para pensar que es así: más de nueve millones de luces led iluminan más rincones que nunca, pero con un protagonismo por encima del resto para el bosque mágico de la Avenida de la Constitución. Cuando el gobierno municipal anunció este cambio en el escenario navideño de una de las principales arterias del Casco Histórico de Sevilla, pocos atisbaron el impacto visual que ofrece. Un acierto total.

