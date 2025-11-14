Suscríbete a
Sevilla activa el nivel uno de su plan de emergencia ante los avisos amarillos por fuertes lluvias y tormentas de la borrasca 'Claudia'

A las 15.00 horas ya se habrían recogido más de 33 litros de agua por metro cuadrado y el viento sopla con intensas rachas

Más de medio centenar de incidencias en la provincia de Sevilla por la borrasca 'Claudia'

El Ayuntamiento de Sevilla cierra parques e instalaciones deportivas ante el aviso amarillo por lluvia este jueves

Lluvias en Sevilla
Lluvias en Sevilla Manuel Olmedo
Fernando Barroso Vargas

El Ayuntamiento de Sevilla ha activado al comenzar la tarde de este viernes el nivel uno de su Plan Territorial de Emergencias, ante las adversidades pronosticadas por la Agencia Estatal de Meteorología respecto a las intensas lluvias y fuertes rachas de viento que están ... castigando a la ciudad.

