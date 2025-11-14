Sevilla activa el nivel uno de su plan de emergencia ante los avisos amarillos por fuertes lluvias y tormentas de la borrasca 'Claudia'

El Ayuntamiento de Sevilla ha activado al comenzar la tarde de este viernes el nivel uno de su Plan Territorial de Emergencias, ante las adversidades pronosticadas por la Agencia Estatal de Meteorología respecto a las intensas lluvias y fuertes rachas de viento que están ... castigando a la ciudad.

Al detalle, pesan avisos amarillos de la Aemet por fuertes precipitaciones y por tormentas, con probabilidades de entre un 40 y un 70 por ciento, toda vez que entre las 14.00 y las 15.00 horas la lluvia descargaba con fuerza y el viento batía la ciudad, con más de 33 litros de agua por metro cuadrado contabilizados a esa hora, situación que ha generado intensos problemas de tráfico al coincidir con la salida de los centros de trabajo y académicos.

Los servicios municipal es están activados en prevención y están cerrados los parques, instalaciones deportivas exteriores de los centros municipales y el cementerio de San Fernando.