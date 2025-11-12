Suscríbete a
El Ayuntamiento de Sevilla cierra parques e instalaciones deportivas ante el aviso amarillo por lluvia este jueves

La medida es de carácter preventivo con el fin de evitar el peligro por caída de ramas o estructuras ante las previsiones de viento y tormenta

La borrasca 'Claudia' alcanza Andalucía este jueves: avisos amarillos en Huelva, Cádiz, Sevilla, Córdoba, Granada y Almería

C. R.

El Ayuntamiento de Sevilla cerrará el próximo jueves parques, cementerios y algunas instalaciones deportivas de la ciudad ante el aviso amarillo por precipitaciones. Así lo ha comunicado Emergencias Sevilla en un comunicado mediante redes sociales.

Se trata de una medida preventiva que se ... acostumbra hacer ante la probabilidad de lluvia para así evitar poner en riesgo a la ciudanía ante la posibilidad de caída de ramas o estructuras. El cierre será durante todo el día aunque aquellas instalaciones que a criterio del Instituto Municipal de Deportes sean seguras, mantendrán su funcionamiento con normalidad.

