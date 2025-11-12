El Ayuntamiento de Sevilla cierra parques e instalaciones deportivas ante el aviso amarillo por lluvia este jueves

El Ayuntamiento de Sevilla cerrará el próximo jueves parques, cementerios y algunas instalaciones deportivas de la ciudad ante el aviso amarillo por precipitaciones. Así lo ha comunicado Emergencias Sevilla en un comunicado mediante redes sociales.

Se trata de una medida preventiva que se ... acostumbra hacer ante la probabilidad de lluvia para así evitar poner en riesgo a la ciudanía ante la posibilidad de caída de ramas o estructuras. El cierre será durante todo el día aunque aquellas instalaciones que a criterio del Instituto Municipal de Deportes sean seguras, mantendrán su funcionamiento con normalidad.

🔐 Cierre preventivo de parques, cementerio y algunas instalaciones deportivas #13Nov

El @Ayto_Sevilla cierra de forma preventiva los parques públicos, el cementerio y aquellas instalaciones deportivas con riesgo por caída de ramas o estructuras, durante toda la jornada del… pic.twitter.com/Crk7mmyIuH — Emergencias Sevilla (@EmergenciasSev) November 12, 2025 La Agencia Estatal de Meteorología ha activado el aviso amarillo por lluvias, vientos y tormentas en toda la campiña sevillana. Está activo desde las 12,00 del mediodía hasta las 23,59 del jueves. La borrasca 'Claudia' llega a Andalucía después de los episodios de principios de este mes y sobre todo, de las lluvias de finales de octubre que colapsaron Huelva y la capital hispalense con avisos rojos y naranjas en una jornada en la que se superaron las previsiones iniciales que se tenían.

