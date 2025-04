Alfonso Guerra, al ser nombrado Hijo Predilecto de Sevilla: «Aquí me siento en el paraíso»

El exvicepresidente del gobierno Alfonso Guerra ha dicho este miércoles que en Sevilla se siente «como en el paraíso» y ha reivindicado la generación de políticos sevillanos que transformó España. Durante la entrega de Medallas de Sevilla en el Palacio de Exposiciones y Congresos, donde ha sido nombrado hijo predilecto de la ciudad el socialista ha querido agradecer el nombramiento de Hijo Predilecto de Sevilla tanto al alcalde como a todos los grupos municipales y ha mostrado su satisfacción y gratitud.

Guerra ha querido recordar que él tuvo «la fortuna» de estar en un puesto (el de vicepresidente del Gobierno) desde el cual pudo participar en la organización de la Exposición Universal de 1992 o su «implicación» en el hecho de que el tren AVE empezara por Sevilla.

El socialista ha recordado que ha viajado mucho y ha conocido muchas ciudades y, según ha dicho, ha encontrado muy pocas como Sevilla. «Quizás Venecia, Florencia o San Petesburgo pero Sevilla está un poco por encima», ha dicho recordando también su infancia jugando en los Jardines de Murillo y cuando se bañaba en el río Guadalquivir en la playa de María Trifulca . En este sentido ha dado las gracias «por haber nacido en la ciudad soñada», una ciudad que, según ha dicho, «una vez vivida superar todo lo imaginado».

El exvicepresidente del Gobierno ha manifestado que Sevilla es una ciudad «poética» que envía poemas cuando se paseaba por sus calles y ha recordado calles como Verde, Pajaritos o Lirios, Amistad, Cuna y otras que ha definido como «poemas telegráficos». «Es una ciudad donde me siento en una especie de paraíso», ha proclamado.

El exvicepresidente, que también ha agradecido a la ciudad que le haya permitido presentarse en once ocasiones como diputado y permanecer durante 37 años como parlamentario por la circunscripción de Sevilla, también se ha referido a su «patriotismo de ciudad» porque, a su juicio, «el amor al país y a la ciudad son la misma cosa» . En Sevilla fue donde descubrió la música, el cine, la amistad, el amor, la familia o la política.

Y Guerra ha aprovechado el atril que le brindaba su ciudad natal para defender el legado de su generación de políticos socialistas andaluces a la que pertenece y el espíritu de la Transición. Antes de recordar al exalcalde socialista Manuel del Valle que falleció hace algunos meses, Alfonso Guerra ha destacado que «el impulso de la transformación de España llegó de la mano de un grupo de jóvenes de Sevilla» .

En este sentido, ha recordado su pertenencia a la generación que hizo la Transición, «hoy denostada» . Guerra también se ha referido a la situación de la pandemia que ha provocado que este acto de las medallas se celebre en Fibes en lugar del teatro Lope de Vega como se hacía habitualmente y que se celebre en septiembre en lugar del 30 de mayo, día de San Fernando. En referencia a esa situación de la epidemia, el exvicepresiente del Gobierno ha dicho que los hombres encuentran en la crisis la fuerza para la superación y ha subrayado el valor de momentos como «una mesa compartida, un paseo bajos los árboles o un abrazo». «Sólo nos salvaremos por los afectos», ha dicho para finalizar su discurso.

Asenjo se queda en Sevilla

Por su parte el arzobispo de Sevilla, Juan José Asenjo, que ha sido nombrado hijo adoptivo en el mismo acto, ha dicho a su llegada a Fibes que se quedará a vivir en Sevilla cuando se jubile para colaborar con su sucesor «en lo que pueda». Tras agradecer su nombramiento como hijo adoptivo, también ha destacado la «excelente amistad» que le une con el alcalde, Juan Espadas, y ha insistido en que, cuando se retire seguirá «prestando servicio» a Sevilla.

«En realidad no he hecho otra cosa que cumplir con mi deber. El mejor servicio que he prestado a Sevilla es el específico que corresponde a un pastor de la iglesia», ha explicado Asenjo.

Raquel Revuelta también ha tenido palabras de agradecimiento y ha querido dedicar la medalla a su familia , a sus padres, sus hijos y su pareja y ha dicho que el galardón es «una experiencia maravillosa que muy pocos tenemos el honor de tener». La modelo se ha mostrado «emocionadísima, feliz y alegre» y, tras agradecer el premio que compartirá con su equipo, ha dicho que llega en un momento magnífico como éste en el que «hay tanta tragedia» y que esto supone «una ventana de aire para los pulmones».

Además de Guerra y Asenjo, durante la ceremonia, han sido galardonados hasta 25 personas. La saetera Angelita Viruela y a título póstumo a los imagineros y aristas Luis Álvarez Duarte y Antonio Dubé de Luque y al músico y compositor Manuel Pareja Obregón.

El acto, que ha sido presentado por el periodista Cristóbal Cervantes , ha contado con la interpretación de «Sevilla» de Manuel Alejandro a cargo de Alicia Gil acompañada por la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla.

Las medallas han recaído en Alberto Máximo Pérez Calero, el Acuartelamiento Aéreo de Tablada, el Colegio Oficial de Graduados Sociales de Sevilla, el Real e Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Sevilla y la Hermandad Divina Pastora de Santa Marina.

Medallas

Igualmente, por su trayectoria en el fomento de la cultura, del arte y su contribución a la difusión del nombre de Sevilla, se les ha entregado la a Medalla de la Ciudad al Centro Asturiano, El Rinconcillo en representación de la hostelería sevillana, Rafael Rodríguez Guerrero, el Club Tenis Betis, Isabel Fayos Manzano y SFDK.

En reconocimiento a su labor emprendedora, innovadora y profesional, se ha distinguido también a José Moya Sanabria, Francisco Mesonero Fernández de Córdoba, José Andrés Moreno Nogueira, Carmen Baena Sánchez, Raquel Revuelta Armengou y Ramón Rodríguez Verdejo, Monchi.

Por su labor docente, educadora e investigadora, también han sido galardonados Jaime Rodríguez Sacristán, Salud Borrego López, Rocío López Igual, el Colegio Mayor San Juan Bosco, el Colegio la Salle La Purísima, el IES Luca de Tena, el Colegio Santa Isabel Religiosas Filipenses Hijas de María Dolorosa y el Colegio Sagrada Familia Carmelitas de la Caridad.

Noticias relacionadas Las Medallas de la ciudad de Sevilla se entregarán el día 23 en Fibes