Génova ofrece al PP andaluz la unidad en Sevilla integrando a Juan Ávila en la lista de Virginia Pérez

La vicesecretaria de organización del Partido Popular nacional, Ana Beltrán , ha propuesto este lunes a la secretaria del PP andaluz, Loles López , un pacto de unidad para el próximo Congreso en Sevilla con el objetivo de acabar ya con ... la imagen de ruptura que ambas partes se atribuyen. Según Génova, ha sido el PP andaluz el que ha impulsado una lista alternativa para romper la paz en Sevilla. Según el aparato autonómico, desde Madrid están tratando de intervenir los órganos provinciales para restar poder a los barones. Lo cierto es que, según ha podido confirmar este periódico de fuentes de la dirección nacional partido, Ana Beltrán le ha ofrecido a Loles López una salida para cerrar el conflicto que en estos momentos está estudiando la dirección andaluza. La propuesta consiste en hacer una sola lista de unidad en torno a Virginia Pérez, que es la candidata de Génova, en la que Juan Ávila se integre en la proporción que le otorgan los avales que ha presentado. En cambio, desde la calle San Fernando tienen otra versión y explican que lo que Beltrán le ha propuesto a López es simplemente la retirada de Juan Ávila.

Ávila tiene 1.462 avales frente a los 3.116 que presentó la actual presidenta. Es decir, lo que asegura proponer la dirección nacional es que el alcalde de Carmona se sume a la lista de Virginia Pérez pero no en calidad de secretario general en la provincia, sino en un puesto de la junta directiva que se corresponda con los apoyos que tiene. En Génova entienden que si se celebra el Congreso con dos listas se evidenciará la derrota de Juanma Moreno frente al aparato nacional en su propio territorio, lo que sería muy perjudicial para su futuro en la Junta de Andalucía.

Por lo tanto, las citadas fuentes aseguran que Ana Beltrán ha negociado con la secretaria regional una solución en la que no haya bandos, aunque impone como condición que se respeten los apoyos que tiene cada uno . Si Loles López no acepta, en Madrid no dudarán en posicionarse claramente a favor de Virginia Pérez. Por contra, en la calle San Fernando explican que los avales de Pérez están «inflados» y que la disputa será mucho más cerrada de lo que parece por el momento e insisten en que lo que pide Génova es la retirada de Juan Ávila.

ABC adelantó este domingo que la dirección nacional había ofrecido ya directamente a Juan Ávila su retirada y que en los próximos días se producirán nuevos contactos al respecto, pero este lunes la cúpula del partido ha decidido dar otro paso más claro en ese sentido ofreciendo una negociación a la máxima responsable orgánica en Andalucía.