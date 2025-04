Ocho muertos más en Sevilla y el doble de contagios que hace cuatro días

El Covid-19 ha causado la muerte de ocho personas en Sevilla en las últimas horas. A este repunte, el peor desde que el coronavirus llegó a la provincia, se suma el mayor incremento del número de infectados, que creció un 22 por ciento, pasando en un solo día de 351 a 427.

Se trata, no obstante, de tercera cifra más elevada de Andalucía, por detrás de Málaga (665) y Granada (480), que siguen teniendo más fallecidos (26 y 21, respectivamente) y han visto crecer en mayor porcentaje que Sevilla su número de positivos en coronavirus.

«Lo que nos llega ahora es el mapa de las personas que se contagiaron hace ocho o diez días, es decir, antes del confinamiento —dice el epidemiólogo Francisco Giménez—. La evolución es normal a la vista del desarrollo de la epidemia porque el período de incubación del virus oscila entre los dos y los quince días».

Para este experto, « aunque se han descrito casos de hasta 24 días de incubación , lo habitual es que esté en torno a los diez, por lo que no es alarmante el repunte y lo previsible es que el número de contagios crezca a este mismo ritmo en los próximos días y que el fin de semana se desacelere», asegura.

Hace cinco días Sevilla tenía 190 positivos, 64 ingresados y un solo fallecido. Ayer había 250 contagiados más que el 20 de marzo. «Lo normal es que los contagios empiecen a descender en una o dos semanas, cuando se n ote el efecto del confinamiento», dice Giménez. En el aumento exponencial, al ritmo de un veinte por ciento diario, que se registra desde el 20 de marzo (190, 245, 295, 351 y 427) hay que descontar el incremento del número de test, pues a mayor número de pruebas, más posibilidades hay de detectar nuevos contagios. La Junta de Andalucía ha multiplicado desde el pasado jueves el número de pruebas y desde el lunes realiza los test exprés a la población de riesgo en los aparcamientos de los hospitales.

Respecto a las ocho muertes, la mayoría de personas de edad muy avanzada, Giménez comenta que «los pacientes de riesgo con patologías previas tienen un periodo de hospitalización muy largo y en los próximos días seguirán dándose casos de personas que no logran salir de las UCI, pero se trata de enfermos que llevan ingresados varios días, una semana o más tiempo, de modo que no se puede decir que sean nuevos contagiados, por lo que no se debe pensar que las medidas de contención no estén surtiendo efecto». Giménez destaca que la letalidad del Covid-19 en España «es del 30 por ciento en mayores de 80 años, cifra que va bajando de forma importante hasta el el 0,8 por ciento en personas de 50 años o menos».

En los hospitales sevillanos están ingresadas actualmente 200 personas con coronavirus y otros 214 permanecen en sus domicilios «en seguimiento activo ». El número de ingresados en UCI en Andalucía es de 102.

«Lo importante —insiste este epidemiólogo— es la tendencia más que los números y confío en que las cifras se darán la vuelta en una o dos semanas». Y añade: « La impresión que tenemos a la vista de los datos es que el virus ha llegado a Andalucía más tarde que a Madrid, la Rioja, Navarra o Cataluña, y que las medidas de confinamiento van a lograr una mejor contención de la transmisión que en esas otras zonas de España donde empezó antes». La tasa de infectados en Madrid es de 133 por cada 100.000 habitantes y 179 en La Rioja. En Andalucía no llega a 30.

Giménez, advierte, sin embargo, que se está empezando a detectar un mayor número de sanitarios contagiados y considera «crucial» proteger ahora a estos profesionales con las medidas de seguridad máximas, especialmente en los hospitales, donde llegan los pacientes con mayor carga viral y, por tanto, más contagiosos.. « Es muy importante proteger a los sanitarios con equipos de seguridad adecuados. Es cierto que la mayoría lo pasarán sin síntomas o con síntomas leves, pero el problema, aparte de que puedan contagiar a familiares mayores o con patologías, es que estarán dos semanas como mínimo en casa y eso repercutirá en la respuesta que deben dar los hospitales a los pacientes que les lleguen, tanto los de coronavirus, como los de otras enfermedades», dice

Según datos del Ministerio de Sanidad, el 12 por ciento de los contagiados en España son sanitarios. En Italia se estima que el 20 por ciento de sus sanitarios se han infectado.

«A un médico que es compañero mío le vino un paciente hace unos días con una mascarilla FPP3, la de máxima seguridad, mientras él sólo tenía una de tela, las quirúrgicas. Ahora es un momento crucial para protegerlos», asegura este epidemiólogo.