Condenados a dos años de prisión el Cuco y su madre por mentir en el juicio de Marta del Castillo

La juez del Penal número 7 de Sevilla ha condenado a dos años de prisión por falso testimonio a Francisco Javier García , el Cuco, y a su madre Rosalía García; además del pago de una multa durante seis meses a razón de ocho euros diarios. La sentencia se ajusta así a la petición que habían hecho los padres de Marta del Castillo y la acusación popular ejercida por la Asociación de Víctimas y Justicia de solicitar la pena máxima por este delito, frente a los ochos meses que reclamaba la Fiscalía. El fallo judicial se ha notificado a las doce de la mañana de este jueves a los acusados y la oficina de comunicación del TSJA se la ha facilitado a los medios.

La sentencia también reconoce otra de las peticiones que formularon las acusaciones y que tampoco planteó el Ministerio Fiscal: imponer una responsabilidad civil por el daño que habían causado los dos acusados a la familia de Marta del Castillo . La magistrada fija una indemnización de 15.000 euros para cada progenitor, que deberán satisfacer madre e hijo de manera solidaria. «Es indudable para la presente juzgadora el daño que se vuelve a hacer a los padres de la desgraciadamente fallecida Marta del Castillo».

Una familia que ha intentado con este juicio agotar lo que parecía la última posibilidad de conocer el paradero de los restos de la joven. Una oportunidad que se disipó en la primera sesión de este juicio, cuando el Cuco y Rosalía García admitieron que habían mentido pero se negaron a responder a sus preguntas. Su confesión traía consigo una consecuencia letal para los intereses de los padres de Marta: Carcaño, el principal testigo solicitado por las acusaciones, no iba a declarar finalmente. Caso cerrado y heridas que siguen abiertas.

Darle cobertura a su hijo sin importarle nada

La magistrada relata en el capítulo de hechos probados como la madre del Cuco y su pareja, fallecido durante la instrucción de esta causa, se pusieron de acuerdo junto al Cuco para darle « cobertura» en el juicio de Marta del Castillo, «a sabiendas de que faltaban a la verdad y sin importarles los perjuicios que ello podía irrogar a la familia de Marta». La juez no entra en detalles sobre lo ocurrido en el piso de León XIII donde fue asesinada Marta porque no es materia de este juicio. Sólo concluye que Francisco Javier García y su madre mintieron en el juicio. El primero dijo que no había estado en la casa de Carcaño cuando ocurrieron los hechos y su madre le prestó una coartada asegurando que lo vio en casa durmiendo.

"Faltar a la verdad en la declaración que se presta como testigo en un procedimiento judicial (...) puede inducir a error al juez o tribunal y provoque una resolución injusta", señala la magistrada

Sobre el delito de falso testimonio, la juzgadora expresa que «faltar a la verdad en la declaración que se presta como testigo en un procedimiento judicial es delito en la medida que el testimonio es uno de los medios de prueba sobre los que se pueda basar la convicción del juzgador a la hora de dictar una resolución judicial definitiva, de tal manera que es posible que un testimonio falso , si induce a error al juez o tribunal ante el que se presta y es valorado como verdadero, provoque una resolución injusta, esto es, un pronunciamiento en que no se realice el valor superior de la justicia y se lesione un interés que debe ser protegido por el poder judicial. Ésta es la razón fundamental por la que, en una sociedad democrática, el falso testimonio es tipificado como delito en la ley penal».

La decisión de la juez del Penal puede ser recurrida ante la Audiencia Provincial; lo que previsiblemente hará la defensa, que reclamaba la absolución de los dos acusados. No ha prosperado tampoco en primera instancia la petición del letrado del Cuco, Agustín Martínez, quien en caso de condena pidió que se aplicara la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas en la causa. La magistrada le responde que no ha acreditado desde cuándo ha estado el procedimiento parado y niega incluso que haya habido un retraso "clamoroso" de la causa.

En esta ocasión, los dos acusados, madre e hijo, llegaban con antelación a los juzgados del edificio Noga . Habían sido citados a las doce de la mañana para notificarles la sentencia en el juzgado de lo Penal número 7 . No hubo paseíllo antes de acceder al edificio porque el Cuco y Rosalía García pudieron entrar con el coche por el garaje de la sede judicial sin tener que enfrentarse una vez más a los gritos de los que les esperaban en el exterior.

Los fotógrafos y cámaras hicieron lo que pudieron sacando imágenes de los dos en el interior del coche. Francisco Javier García volvía a vestir gafas de sol y una sudadera con capucha que apenas dejaba entrever nada.

La pena fijada podría mandar a prisión a Rosalía García, que ya arrastra una condena por quebrantamiento al haber violado la orden de alejamiento que impedía a su hijo acercarse a menos de 50 kilómetros de la familia de Marta. En esa primera causa, ya obtuvo la suspensión de la ejecución de la pena que le permitió no pisar la cárcel. Si bien la ley establece excepciones a la hora de aplicar ese beneficio a condenados con antecedentes, siempre y cuando sean esos delitos anteriores sean de escasa gravedad. En esa primera sentencia fue condenada a una multa.

Situación distinta es la del Cuco , que no tiene antecedentes penales porque sus cuentas con la Justicia son de cuando era menor y esos antecedentes no computan cuando se alcanza la mayoría de edad.