Accidente de Tussam en la plaza del Duque: dos años para un informe que nadie quiere hacer

De la Policía Local a la Universidad de Sevilla y de esta institución académica e a una empresa especializada en la fabricación de autobuses . Éste el viaje que lleva realizado desde hace dos años el encargo del Juzgado de Instrucción ... número 20 de Sevilla para realizar un informe pericial sobre las causas que provocaron que un microbús de Tussam terminara chocando contra un escaparate de una tienda de la plaza del Duque en pleno puente de la Inmaculada de 2019 . Un grave accidente que se quedó en un gran susto, pues sólo hubo que lamentar heridos.

Eran las tres de la tarde del 7 de diciembre y la plaza del Duque era el paso de muchos sevillanos en busca de sus compras navideñas y de turistas. Un microbús de la línea C5 de Tussam se empotraba en ese momento contra el escaparate de una tienda ubicada junto al pasaje que desemboca a la calle San Eloy. Diez personas resultaron heridas , dos graves. Pudo ser peor a la vista de las impactantes imágenes del accidente del bus, cuyo conductor perdió el control del mismo, sin que aún se conozcan las causas.

La investigación del accidente recayó en el Juzgado de Instrucción número 20 de Sevilla. «Existen indicios razonables de que los hechos pudieran ser el resultado de una imprudencia muy g rave; lo que sería constitutivo de delito», señaló la juez que abrió la causa. Sin embargo, dos años después, la instrucción de estas diligencias sigue prácticamente en el mismo punto.

La clave para avanzar en este caso está en el informe pericial encargado por la titular del Juzgado de Instrucción para esclarecer la causa del accidente y confirmar si la imprudencia es punible o no , pues aún se está a la espera de conocer si fue un fallo humano o una cuestión mecánica.

Depósito judicial

En este sentido hay que tener en cuenta que las imprudencias leves están en la actualidad despenalizadas y sólo pueden ser perseguibles las graves, por lo que identificar si detrás de los hechos existió una imprudencia grave o no es fundamental y para ello hay que diagnosticar la causa del siniestro. De no ser una imprudencia grave y no ser punible, las actuaciones judiciales tendrán que dirigirse a la jurisdicción civil .

Para desatascar esta causa es más que necesario el informe pericial sobre las causas del accidente, que en un primer momento fue encargado a la Policía Local , quien desistió de dicha tarea encomendada al carecer de personal especializado para dicho un análisis de esas características y tan complejo.

Entonces, la pericial se derivó a la Universidad de Sevilla , que contestó al oficio de la juez instructora señalando que lo más oportuno para un análisis correcto era encargar este informe a una empresa especializada en la fabricación de autobuses . Esto sucedió el pasado mes de junio.

Pero antes también pasó por la empresa Taxo , encargada de hacer peritajes judiciales, que también comunicó a la instructora que necesitaba de recursos especializados para abordar las cuestiones más técnicas.

El autobús siniestrado continúa en el depósito judicial a la espera de ser analizado para conocer las causas que provocaron que el autobús sufriera una aceleración repentina y alcanzara una velocidad alta, con pérdida de control.

Hipótesis

La investigación para esclarecer las causas del accidente, por tanto, sigue abierta, aunque desde un principio se barajaron varias hipótesis, ninguna de ellas confirmada .

La primera apuntaba a una deficiencia de fábric a del modelo de furgoneta usada para su adaptación a microbús y que no fue detectada en los controles. Semanas antes del accidente del 7 de diciembre de 2019, la misma plaza del Duque fue escenario de otro siniestro protagonizado por otro microbús de Tussam.

Los dos vehículos siniestrados en la plaza del Duque en apenas unas semanas eran el mismo modelo, adquiridos 18 meses antes. De hecho, Tussam decidió retirar todos los modelos que realizaban la línea C5 y suspender este servicio. Otra hipótesis que sobrevoló el accidente fue la manipulación intencionada o sabotaje .

El testimonio que dio en su día el chófer , que también resultó lesionado en el siniestro, es el elemento más consistente que hay hasta la fecha sobre lo que pudo ocurrir. Declaró que al ir a reiniciar la marcha, antes de que le diera tiempo a pisar el pedal, el vehículo aceleró de manera automática y aunque pisó el frenó, éste no funcionó. El vehículo siguió en línea recta hasta que impactó con la acera y la barrera protectora que hay en la esquina de la Campana con la plaza del Duque. La línea C-5 sigue suspendida dos años después.