Resultados elecciones municipales Sevilla 2023, en directo: consulta quién ha ganado en los municipios sevillanos

Sigue la actualidad de las elecciones del 28M en Sevilla tras el triunfo de José Luis Sanz (PP) en la capital hispalense. Desde las reacciones de los candidatos, al mapa de los resultados y las mejores anécdotas, te lo contamos en directo en ABC de Sevilla.

Con el 94% de los votos escrutados, el PSOE mantiene su mayoría absoluta en Dos Hermanas, con 16 concejales , los mismos que en 2019. El candidato, Paco Rodríguez, que se presentaba por primera vez, a las elecciones – ya que adquirió el bastón de mando tras la renuncia de Francisco Toscano hace 15 meses- no sólo ha logrado mantener estos resultados. La segunda fuerza política en la ciudad ha sido el PP que contará con seis concejales , cuatro más que en 2019. Vox logra un edil más y pasa al Pleno con tres concejales. La unión de izquierdas Con Andalucía entra con dos actas mientras que Ciudadanos pierde sus tres ediles.

Sandra Heredia: "Tenemos que mirarlo las izquierdas y ver cómo no hemos sabido llegar a las clases trabajadoras"

La líder de la candidatura de la confluencia de izquierdas, Susana Hornillo , ha sido de las primeras en salir antes de que acabara el escrutinio. Durante toda la noche Podemos-IU no se ha movido de los dos concejales y al 97% escrutado se ha presentado ante los medios junto a sus compañeros de las otras siete formaciones que participaban en la candidatura. «Lo primero que quiero hacer es agradecer el trabajo a la militancia que han hecho posible esta campaña con un presupuesto mínimo«. A renglón seguido ha felicitado al candidato del PP : «No hemos obtenido el resultado deseado. Creemos que se ha consolidado la tendencia de las autonómicas. Reconocemos la victoria del PP». Informa Silvia Tubio

Cuando la candidata ha salido sobre las 22.30 horas ante sus simpatizantes arropada de su equipo ha mostrado su decepción por los malos resultados de Adelante Andalucía en Sevilla capital. « No son unos buenos resultados para Sevilla ni para Andalucía . El auge de la derecha y la ultraderecha nos va a hacer retroceder en perjuicio de la clase trabajadora obrera». Tras dar las gracias a todas las personas que los han votado, ha añadido que «no lo teníamos fácil por los recursos materiales, que teníamos poquitos. Pero de militancia teníamos las manos llenas».

Lola Romero es la clara triunfadora de los comicios celebrados en Bormujos en la jornada de este 28M. La candidata del Partido Popular ha obtenido 9 concejales (+4) , lo que la convierten en la opción más votada de las ocho que optaban a vencer en las urnas. De este modo, aunque no ha obtenido la mayoría absoluta, todo apunta a que Romero pasará a ostentar el bastón de mando del consistorio bormujero. Si no es con mayoría simple, lo podría hacer con la absoluta si logra arrancar un pacto de gobierno con los dos ediles de Vox . Por su parte, el hasta ahora alcalde, el socialista Francisco Molina suma 8 concejales (+1), si bien no podría conseguir sumar la mitad más uno de los 21 concejales del Ayuntamiento si lograra un pacto con el único edil de Cs y el otro de Bormujos por Derecho, que ha logrado entrar en el Consistorio.

En Marinaleda el panorama político no cambia, lo único a destacar de estas elecciones de 2023 es el alto índice de participación, más del 90 % del censo electoral ha pasado por las urnas en estas elecciones. Con Andalucía, el partido que ahora lidera Sergio Gómez Reyes, sustituto del emblemático alcalde de izquierdas, Juan Manuel Sánchez Gordillo, se lleva la Alcaldía. Ha sido la lista más votada con el 56,63 % de los votos.

Emocionado y junto al presidente de la Junta y líder del PP Andaluz, Juanma Moreno, José Luis Sanz, el próximo alcalde de Sevilla, ha pronunciado sus primeras palabras esta noche y han sido de agradecimiento a los más de 132.000 sevillanos que lo han votado: «Lo garantizo, no se van a arrepentir, no voy a defraudar a Sevilla. Me voy a dejar la piel en gestión, gestión y gestión, y trabajar, trabajar, trabajar, para que la ciudad esté en el sitio que merece». Informa Jesús Díaz.

Antonio Muñoz comparece ante los medios y lo primero que hace es felicitar a su principal oponente: “Quiero felicitar a José Luis Sanz por ganar estas elecciones. Ya he tenido la oportunidad de llamarlo para hacerlo”. Después señaló que "me siento tremendamente orgulloso de todos los proyectos que hemos lanzado durante estos años de gobierno. Nos vamos con un balance del que debemos sentirnos orgullosos”

El candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla, visiblemente emocionado y acompañado por Juanma Moreno, ha dado las gracias a los más de 132.000 sevillanos que lo han apoyado porque hoy no gana el PP o Sanz, sino un proyecto». Informa Jesús Díaz

La primera lectura que deja las elecciones municipales este 28M es que el Partido Popular ha reducido de manera muy importante las distancias con el PSOE en una provincia en la que, históricamente, los socialistas habían teñido de rojo el mapa provincial. Lo seguirán haciendo, pero ya no con tanta holgura.

El resultado ajustado que anticipaban las encuestas no fue tan estrecho. Los populares sacan más de 22.000 votos al PSOE, siete puntos porcentuales, para hacerse con 14 ediles por 13 socialistas.

Una victoria que permitirá a los populares gobernar al menos siete capitales , si no hacer el pleno. Y una derrota, al otro lado, que dispara el ruido de sables en la sede regional del PSOE. Su líder, Juan Espadas, que ya tenía un problema, ahora tiene un problemón.

Así, pues, el PP ha logrado ser la fuerza más votada en 23 localidades de la provincia frente a las diez logradas hace cuatro años, incluida Sevilla capital con José Luis Sanz. Y de este número, en 16 lo ha logrado con mayoría absoluta.

A partir de ahora el calendario electoral sigue su curso, iniciándose el proceso del escrutinio general y la proclamación de electos, tal y como prescribe la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, por lo que no será hasta mediados del mes de junio cuando tomarán posesión de sus cargos los concejales así como la investidura de los alcaldes. Según la LOREG, artículo 195, 'las Corporaciones municipales se constituyen en sesión pública el vigésimo día posterior a la celebración de las elecciones'.

Las elecciones municipales de Sevilla no contaron con sorpresas. Las últimas encuestas habían dado un empate técnico entre el PP y el PSOE, pero con cierta tendencia a una victoria de los populares. Y así fue. No sólo ganó el partido de José Luis Sanz , sino que finalmente lo hizo consiguiendo catorce concejales por los doce de Antonio Muñoz .