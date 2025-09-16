Suscríbete a
ABC Premium
Última hora
La Justicia europea tramita ya la cuestión prejudicial de la Audiencia contra la «impunidad» de Chaves y Griñán en el caso ERE

El promotor del Puesto de los Monos reurbanizará la avenida de Moliní y la calle Salmedina

La construcción del bloque de viviendas lleva aparejada una mejora del entorno con más arboleda y la renovación de la calzada y el acerado

La promoción del Puesto de los Monos tendrá cinco pisos de altura y un parking de 180 plazas

Boceto general de la nueva urbanización del Puesto de los Monos y el entorno
Boceto general de la nueva urbanización del Puesto de los Monos y el entorno abc
Elena Martos

Elena Martos

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La promotora que construirá las 50 viviendas de lujo en el antiguo solar del Puesto de los Monos asumirá también la reurbanización de la avenida de Moliní y del tramo de la calle Salmedina que es la que separa el edificio residencial Elcano de ... esta nueva promoción. El proyecto que Grupo GS, propietaria de la parcela, ha acordado con el Ayuntamiento de Sevilla contempla mejoras en la calzada y el acerado de ambas vías, así como la plantación de árboles y vegetación que mejoren todo el entorno.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app