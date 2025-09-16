El promotor del Puesto de los Monos reurbanizará la avenida de Moliní y la calle Salmedina

La promotora que construirá las 50 viviendas de lujo en el antiguo solar del Puesto de los Monos asumirá también la reurbanización de la avenida de Moliní y del tramo de la calle Salmedina que es la que separa el edificio residencial Elcano de ... esta nueva promoción. El proyecto que Grupo GS, propietaria de la parcela, ha acordado con el Ayuntamiento de Sevilla contempla mejoras en la calzada y el acerado de ambas vías, así como la plantación de árboles y vegetación que mejoren todo el entorno.

Esa será una de las contraprestaciones para la ciudad de un proyecto que precisa de una inversión de 30 millones de euros y que, si los plazos administrativos no se demoran, estará concluido para el centenario de la Exposición del 29. Además, la promotora tiene previsto extender la superficie verde a la cubierta de la gasolinera Galp que se encuentra en la zona y con la que, de momento, tendrá que convivir este desarrollo, como explica a ABC el presidente de Grupo GS, José Luis Vera. «La intención es que las vistas desde nuestro edificio sean las mejores posibles y que destaquen los edificios regionalistas en un espacio donde la vegetación es la protagonista».

El proyecto, que incorpora también un parking subterráneo de 180 plazas distribuidas en tres plantas, permitirá sacar de abandono a la última parcela que quedaba libre en la avenida de la Palmera. De hecho, la entrada al edificio será desde esta vía principal, mientras que el acceso al aparcamiento será por la calle Salmedina.

El máximo de edificabilidad de este suelo es de unos 5.000 metros cuadrados que permite construir 50 pisos de lujo, algunos de ellos de gran superficie. La promoción dispondrá de piscina comunitaria y otras privadas en los áticos, además de un local comercial en la planta baja. «Este es uno de los proyectos que más ilusión nos genera», admite el empresario, que tiene una relación muy personal con el enclave. Vera recuerda que su padre fue cliente habitual del Puesto de los Monos durante años y quiere vincular a ese recuerdo el nombre que le dé a la promoción. De momento aún no lo tiene pensado, admite.

Actualmente, esta promotora sevilla agestiona más de 3.000 activos inmobiliarios distribuidos en 24 promociones en distintas fases de ejecución en Sevilla (Centro, Nervión, Triana, Los Remedios, y La Palmera) Cádiz (capital y Zahara de los Atunes), Málaga (Capital, Estepona, Fuengirola, Nerja, y Marbella), Granada (centro), La Antilla (Huelva), Madrid (Barrio de Salamanca), Valencia, Alicante, Santa Eulalia (Islas Baleares), Vigo (Pontevedra), Sanxexo (Pontevedra) y Santander.