La promoción del Puesto de Los Monos tendrá cinco plantas y un parking de 180 plazas

El diseño que ha acordado la promotora Grupo GS con el Ayuntamiento huye de los mamotretos y se quedará a la misma altura que el hospital de Fátima

El promotor del Puesto de los Monos reurbanizará la glorieta de Moliní y la calle Salmedina

Boceto del nuevo residencial de Grupo GS en el solar del Puesto de Los Monos
Boceto del nuevo residencial de Grupo GS en el solar del Puesto de Los Monos abc
Elena Martos

La promoción de viviendas de lujo que Grupo GS levantará en el antiguo solar del Puesto de los Monos empieza a tomar forma casi un año después de que se presentaran los primeros bocetos. El diseño acordado entre la promotora y el Ayuntamiento ... de Sevilla huye por completo de los mamotretos que se venían extendiendo en la avenida de la Palmera en los últimos años para dar más protagonismo a la vegetación y a los edificios nobles, siguiendo el patrón de ciudad jardín que Aníbal González cuando le dio forma hace casi un siglo a todo el enclave.

