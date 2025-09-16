La promoción del Puesto de Los Monos tendrá cinco plantas y un parking de 180 plazas

La promoción de viviendas de lujo que Grupo GS levantará en el antiguo solar del Puesto de los Monos empieza a tomar forma casi un año después de que se presentaran los primeros bocetos. El diseño acordado entre la promotora y el Ayuntamiento ... de Sevilla huye por completo de los mamotretos que se venían extendiendo en la avenida de la Palmera en los últimos años para dar más protagonismo a la vegetación y a los edificios nobles, siguiendo el patrón de ciudad jardín que Aníbal González cuando le dio forma hace casi un siglo a todo el enclave.

El proyecto, al que ha tenido acceso ABC, lo firman los estudios de arquitectura Hombre de Piedra y Ámbito y está basado en un modelo de terrazas ajardinadas con una altura de cinco pisos sobre rasante, quedando al mismo nivel que la clínica de Fátima. Eso permitirá que se siga teniendo una visión completa del edificio residencial Elcano, del hospital regionalista y de los pabellones de la Exposición Iberoamericana del 29 que se conservan.

«La idea desde un principio fue hace un edificio singular que encajara perfectamente con todo lo que está alrededor» José Luis Vera Presidente de Grupo GS

Tras meses de trabajo con los responsables de Urbanismo y la redacción de cinco proyectos hasta lograr el visto bueno, la compañía sevillana confía en que pueda disponer de licencia de obra antes de que termine el año, lo que permitiría cumplir el objetivo marcado tras la adquisición de este suelo en 2023, el último que quedaba disponible en la avenida más señorial de la ciudad. El presidente y fundador de Grupo GS, José Luis Vera, explica a este medio que «el resultado es inmejorable».

«La idea desde un principio fue hacer un edificio singular, que encajara bien con todo lo que tenía alrededor, por eso se han elegido los colores tierra para la fachada y la abundante presencia de jardines. Somos conscientes del lugar en el que se encuentra y de las reticencias que tiene este Ayuntamiento con las construcciones invasivas en la Palmera. Es natural que hayan sido exigentes», considera. Por eso se ha optado por un diseño en terrazas que deja los primeros pisos casi a la misma altura que tenía el mítico restaurante y empieza a crecer tras el hospital y el bloque de viviendas, como muestran los bocetos que acompañan a esta información.

A partir de los mismos se empezarán a dibujar los pisos, que serán de grandes dimensiones y dispondrán de una piscina comunitaria y varias privadas en los áticos. El máximo de edificabilidad que soporta este suelo es de unos 5.000 metros cuadrados en los que caben los 50 hogares previstos en un principio. El edificio tendrá, igualmente, un local comercial en el bajo y un aparcamiento de tres plantas con capacidad para 180 vehículos. Esta es una de las claves del proyecto de Grupo GS, que da respuesta a una de demanda hsitórica de los vecinos y negocios que se encuentran en la zona.

El promotor señala que «se ha planteado en tres alturas, reservando una primera de 60 plazas para los futuros propietarios, una segunda que se venderá en el mercado libre, dando prioridad a los residentes del edificio Elcano y una tercera para uso público que será de carácter rotatorio para los usuarios del hospital de Fátima». De hecho, el equipo de la firma sevillana ya analiza con los responsables de la clínica la posibilidad de conectar ambos equipamientos aprovechando la obra que se va a llevar a ejecutar para construir una entrada exclusiva y evitar que los conductores tengan que entrar y salir al dejar o recoger sus coches.

Con todo ello, se pondrá fin al estado de abandono e insalubridad en la que se encuentran desde hace años estos más de 2.300 metros cuadrados que ocupa el solar. Allí conviven con ratas y otros roedores una manada de gatos a los que alimenta una protectora que los está retirando poco a poco. Vera admite que espera comenzar con los trabajos de demolición en unos meses, pero esa labor tampoco será sencilla, pues las cubiertas del local son de uralita y habrá que realizar los tratamientos oportunos.

Una vez que la parcela esté limpia, el plazo de ejecución de la obra bruta será de unos 24 meses, según calcula la promotora, con lo que si se dispone de la licencia de obras a finales de este año, como se ha solicitado al Ayuntamiento, las viviendas se podrían empezar a entregar para la celebración del centenario de la Exposición Iberoamericana de 2029 que puso a la ciudad en el mapa internacional y le confirió su sello de identidad.

La inversión que ha dispuesto la empresa es de unos 30 millones de euros, incluyendo la adquisición del suelo, que se ha hecho mediante un convenio con el Hospital de la Santa Caridad, que es propietaria del 50% del terreno, y otros dos titulares privados. De hecho, ese acuerdo establece los pagos por hitos y la concesión de la licencia de obras es uno de ellos.