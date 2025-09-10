A prisión sin fianza el detenido por asesinar a su pareja en Valdezorras El detenido se ha acogido a su derecho a no declarar al comparecer ante el juzgado que investiga el crimen

El Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 3 de Sevilla, en funciones de guardia, ha acordado este miércoles el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del hombre de 46 años detenido el pasado domingo por matar a puñaladas a su pareja, una mujer de 47, en una vivienda del barrio de Valdezorras.

Inicialmente, se le atribuye un presunto delito de asesinato, según ha informado la Oficina de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

Durante su comparecencia en sede judicial, el detenido se ha acogido a su derecho constitucional a no declarar. La causa la investiga el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Sevilla porque se encontraba de guardia cuando ocurrieron los hechos

