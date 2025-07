Potito: «Camarón me quería mucho y siempre le hablaba de mí a los artistas»

Antonio Vargas Cortés 'Potito' (San Juan de Aznalfarache, 1976) pertenece a una gran saga de artistas flamencos. Este cantaor comenzó su precoz carrera con apenas 6 años de edad al amparo de su tía, la bailaora Angelita Vargas. Tras cantar con grandes genios ... del flamenco como Paco de Lucía y llevar una trayectoria ascendente, diversos avatares hicieron que se alejara temporalmente del flamenco hasta que en 2018 regresara de la mano de Vicente Amigo con el disco 'Mi reencuentro'. Este viernes actuará junto a Diego Amador y El Farru en el homenaje que la Velá de Triana le ha dedicado a Rafael Riqueni

—¿Cómo va a ser la actuación que ofrecerán en la Velá?

—Cantaremos un poquito por soleá, alegría, tango y bulería. Compartiré escenario con Diego Amador, que es mi compadre. Hicimos un disco juntos. Lo conozco desde hace más de treinta años. Estuvimos juntos en el fin de gira de Tomatito. Haré un taranto invitado por él. También bailará El Farru.

—Usted nació en San Juan de Aznalfarache. ¿Qué recuerdos tiene de ese ambiente flamenco que había en su pueblo?

—En la Peña del Máquina era donde paraba mi padre, Manuel Vargas Vega 'El Changuito'. Era un artista polifacético, ya que tocaba la guitarra, bailaba y cantaba. Era el espejo donde yo me reflejaba. Yo era de la escuela de Camarón, pero mi padre me enseñó el ritmo sin él mismo saberlo. Todo el mundo lo quería en Sevilla. Mi padre era un pedazo de artista. También están mi tío Isidro Vargas. En esa peña actuaba Angelita Vargas, que era mi tía. Es un lugar donde se han montado muchas fiestas y han ido muchos artistas. Es un bar-peña muy pequeño, pero con mucha pureza. Manuela Carrasco también vivió en San Juan. Ha habido una saga de baile muy fuerte aquí con los Vargas.

—¿Cómo fue su encuentro con Paco de Lucía?

—El encuentro con Paco y Pepe de Lucía fue muy importante para mí. El que me conoció primero y me descubrió fue Camarón de la Isla. Yo trabajaba en los festivales antiguos con Fernanda y Bernarda de Utrera, Chocolate, Rancapino, etc. Cuando salía mi tía Angelita, yo cantaba. De ahí conozco a Camarón desde los 6 años. Él me quería mucho y me cogió mucho cariño. Camarón no paraba de hablarle a los artistas de mí. En la Feria de Sevilla, en la caseta de José María González de Caldas, donde paraban los artistas, Camarón le habló de mí a Pepe de Lucía. Estaban en la caseta Camarón, Pepe de Lucía y Curro Romero. Pepe me hizo firmar un contrato en una servilleta. Al día siguiente fui a Madrid y allí conocí a Paco de Lucía, a Ramón de Algeciras y a toda la familia. Mi primer disco me lo produjo Pepe de Lucía, pero Paco estuvo muy pendiente. Cuando me fui a Madrid tenía unos 12 años y mi primer disco, 'Andando por los caminos', lo grabé con unos 14 años, 'Andando por los caminos'. Allí tocaban Paco de Lucía, Rafael Riqueni, Tomatito, Vicente Amigo, Juan Manuel Cañizares, Manolo Franco, Moraíto Chico y Vicente Amigo. Yo llevaba a la hija de Pepe, Malú, a la estación para que cogiera el autobús del colegio, jugaba con ellos. He tenido una gran relación con la familia.También canté para Paco en sus discos 'Zyryab' y 'Cositas buenas'

—¿Se sintió alguna vez un niño prodigio del flamenco?

—Eso dicen de mí, que fui un niño prodigio porque empecé muy chiquitito. Pansequito, Chocolate, Rancapino, Fernanda y Bernarda de Utrera, etc. me consideraban su niño. Me decían que tenía un viejo en la barriga. Camarón moría conmigo y tenía locura. Yo creo que sí he sido un niño prodigio.

—Llegó un momento en que su carrera tuvo un parón por motivos personales.

—Me quité del mundo del espectáculo. Estaba harto de la noche y de viajar por todo el mundo desde que era muy joven. Me convertí a la Iglesia Evangelista, al Señor.

—¿En los años más difíciles pensó que le sería imposible volver al flamenco?

—Nunca he dejado de cantar y de ser un cantaor porque no sé hacer otra cosa. El que nace con eso es difícil quitárselo. Estuve en los mercadillos y me metí a vendedor ambulante. Hice dos discos en la Iglesia Evangélica. Fue una retirada que me sentó muy bien porque sentí mucha paz y felicidad.

—¿Qué supuso volver con Vicente Amigo en 2018 con 'Mi reencuentro?

—Ese disco no ha sido escuchado como se merecía. Fue muy bien producido por Vicente Amigo. Se vendieron unas pocas miles de copia y luego no le echaron cuenta. Con los años lo comprenderán.

—¿Cómo se encuentra ahora?

—Ahora mismo me encuentro en mi mejor momento, tanto física como personalmente. En febrero del año que viene cumpliré 50 años. Tenemos también pensado proyectar cosas para grabar un disco. Jesús Molina y Juan Sampedro me están promoviendo muchos conciertos.