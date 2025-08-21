Patrimonio rechaza demoler dos casas para la recuperación de la muralla de Marchena

Varapalo de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico al Ayuntamiento de Marchena, gobernado por la socialista María del Mar Romero. Este órgano técnico adscrito a la Consejería de Cultura ha emitido un informe desfavorable, respecto al proyecto municipal de demolición de dos edificaciones adosadas ... a un torreón de la muralla medieval de la localidad, un conjunto fortificado protegido desde 1949 y actualmente catalogado como bien de interés cultural (BIC).

Así figura en el acta de la sesión celebrada por la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico el pasado 23 de julio, cuando los miembros de dicho organismo consultivo abordaron la documentación complementaria elevada al mismo para el proyecto de demolición de dos inmuebles de la calle Manuel Rojas Marcos de Marchena, adosados al torreón número once de la muralla medieval.

La documentación presentada a la Comisión incluía tanto el proyecto de demolición de las edificaciones correspondientes a los números 21 y 23 de la calle Manuel Rojas Marcos de Marchena, como los planes de urbanización y puesta en valor del entorno de dicho torreón una vez acometido el derribo propuesto y la «visión general de la intervención» promovida en este tramo del recinto fortificado marchenero.

Al respecto, un acuerdo aprobado en octubre del año pasado por el Ayuntamiento precisa que el catálogo del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico de la localidad recoge el recinto de la antigua Alcazaba y ciudad medieval con un nivel de «protección integral».

Las «ocupaciones» privadas

Dicho Plan Especial de Protección, según el acuerdo plenario, «establece el uso y condiciones de protección de la muralla, en las áreas que se declaran de dominio público y que se ejecutarán los rescates de ocupaciones privadas en las áreas en las que se prevén y programan actuaciones urbanísticas».

Este acuerdo plenario abordaba, en ese marco y para la segunda fase del proyecto de restauración de la muralla almohade y el Palacio Ducal,la ocupación de la finca del número 61 de la calle Carretera Carmona para «continuar con la rehabilitación y puesta en valor de la muralla por la parte más deteriorada»; dando cuenta de «la existencia de edificaciones antiguas adosadas a la muralla».

En cualquier caso, el reciente informe desfavorable de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico a la propuesta de demolición de las dos edificaciones adosadas al torreón número 11 del recinto fortificado se sustenta en que la medida constituye «una solución puntual que, en su caso, debe estar respaldada por una operación de reforma interior que ordene y permita la gestión conjunta de todo el ámbito que da frente a la calle Manuel Rojas Marcos desde la Puerta de Sevilla hasta la plaza del Ayuntamiento» de Marchena.

Hay «otras opciones»

Además, la Comisión avisa de que en la propuesta municipal no han sido «estudiadas adecuadamente otras opciones para la puesta en valor del elemento defensivo, que sin suponer la recuperación literal del recinto amurallado, den respuesta a las distintas circunstancias urbanas e históricas en la que se encuentra dicho recinto a lo largo de todo su recorrido».

Del mismo modo, los miembros de la Comisión puntualizan que para que la misma pueda «valorar la incidencia de la liberación generalizada de un tramo de muralla», ha de pesar sobre la mesa «información individualizada de cada uno de los inmuebles que se adosan a la misma, así como del estado del lienzo murario y la forma de relacionarse entre ellos»; acordando así informar desfavorablemente sobre la actuación planteada.