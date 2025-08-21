Suscríbete a
Patrimonio rechaza demoler dos casas para la recuperación de la muralla de Marchena

La Comisión Provincial avisa de que no han sido «estudiadas adecuadamente otras opciones» para la puesta en valor del recinto fortificado

Imagen de archivo de un lienzo de la muralla de Marchena
Imagen de archivo de un lienzo de la muralla de Marchena Ayuntamiento de marchena
Fernando Barroso Vargas

Varapalo de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico al Ayuntamiento de Marchena, gobernado por la socialista María del Mar Romero. Este órgano técnico adscrito a la Consejería de Cultura ha emitido un informe desfavorable, respecto al proyecto municipal de demolición de dos edificaciones adosadas ... a un torreón de la muralla medieval de la localidad, un conjunto fortificado protegido desde 1949 y actualmente catalogado como bien de interés cultural (BIC).

