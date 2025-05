Pastora Soler habla claro sobre el puesto de Melody en Eurovisión y lo compara con su edición: «Una ya no sabe qué pensar»

Y de una diva sevillana a otra. La cantante Pastora Soler celebra sus treinta años de carrera discográfica con una gira muy especial que recala en la plaza de toros de la Maestranza el 31 de mayo, y no deja pasar la ocasión en una entrevista concedida a ABC a hacer mención a la participación de Melody en Eurovisión y del puesto que ha obtenido la nazarena.

La cantante, natural de Coria del Río, y que ya participó en el certamen europeo en 2012, empatiza y se pone en la piel de la de Dos Hermanas, cuya candidatura solo logró 37 puntos, lo que le valió para un antepenúltimo puesto en la tabla general. Soler consiguió en su día quedar entre las diez primeras con la balada 'Quédate conmigo' y analiza ambas propuestas para ABC.

Para mostrarle su apoyo y porque no se lo quería perder, la coriana llevó la actuación de 'Esa diva' a uno de sus conciertos el pasado sábado, viviéndolo junto a su público con mucha emoción. Tanto ella como los asistentes a su concierto disfrutaron de Melody y su cuerpo de baile y le transmitieron todo su cariño aupándola y dándole ánimos en el certamen.

Así explica cómo convenció a sus técnicos para verla: «Yo llegué a la prueba de sonido y no me lo quería perder y decía 'Dios mío, ay que ver que empezamos a las nueve, digo se puede retrasar un poquito, pero no me da tiempo de verla, de verdad, que sabíamos ya que era la sexta. Entonces llevábamos una pantalla y le pregunté a mis técnicos, que además, cuando se lo pregunté se creían que estaba de broma, pero era verdad. Porque además, en mis conciertos yo empiezo por mis inicios, por la copla, y después de ahí tengo mi primera charla de mis principios y tal y decía: 'Eso va a coincidir más o menos, entonces, tanto yo, no egoístamente, sino el público que ha venido aquí esta noche siguiéndome a mí también serán fans de Eurovisión. Tengo muchísimo público eurofan y lo van a agradecer, entonces, fue un momento súper emocionante».

Respecto a todo el revuelo que se ha formado en torno a la participación de Melody en Eurovisión, la cantante se moja sabiendo de lo que habla, ya que hace 13 años ella misma se puso frente al público europeo. «Ya uno no sabe qué pensar y dónde está, porque sí es verdad que casi siempre los favoritos ganan, eso se viene fraguando con todas las casas de apuestas, casi siempre ganan. Yo en mi año no tengo ninguna duda que la ganadora fue quien ganó, además de los últimos años la canción más sonada, fue 'Euphoria' a nivel mundial, eso no tenía ninguna duda, siempre los favoritos ganan», responde.

Y en cuanto al puesto de Melody comenta: «Nosotros no teníamos que quedar tan bajo, eso por supuesto, no sé, un top diez, quince, pero la verdad es que no es justo, ni el de ella ni el de muchas otras candidaturas, que siempre no sé por qué nos castigan tanto, pero bueno. Hay que seguir ahí y ya está». «Somos un país de mucho arte, de mucho talento y hay que seguir apostando».