El PSOE de Sevilla tumbará la nueva tasa de basuras que impone Pedro Sánchez

Los socialista se unen a Vox para votar en contra del tributo al que obliga el Gobierno de España a los ayuntamientos, lo que no dejará otro camino a José Luis Sanz que el de tener que incumplir la Ley

El portavoz del PSOE, Antonio Muñoz, junto a su concejal Sonia Gaya
El portavoz del PSOE, Antonio Muñoz, junto a su concejal Sonia Gaya VÍCTOR RODRÍGUEZ
Mario Daza

La tramitación de las ordenanzas fiscales del Ayuntamiento de Sevilla para 2026 afronta esta semana su fase decisiva. Para mañana está convocada la Comisión Especial de Hacienda en la que los grupos debatirán y votarán las modificaciones en impuestos y tasas que ha planteado ... el gobierno de José Luis Sanz las enmiendas que han puesto en la mesa dos de los partidos: PSOE y Con Podemos-IU. En términos generales, la propuesta del ejecutivo local pasa por una bajada generalizada en los tributos de un 1%, ahondando en la idea de que si se baja la presión fiscal se recaudar más. Pero también propone una solución para cumplir con la Ley 7/2022 del Gobierno de Pedro Sánchez, la que obliga a los ayuntamientos a imputar a los ciudadanos el coste íntegro del servicio de gestión de residuos para que sea sostenible.

