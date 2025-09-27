El Tribunal Económico-Administrativo avala las ordenanzas fiscales de José Luis Sanz para 2026

El Tribunal Económico-Administrativo (TEA) del Ayuntamiento de Sevilla ha avalado el proyecto de ordenanzas fiscales para 2026 presentado por el gobierno de José Luis Sanz. El dictamen, emitido el pasado 25 de septiembre, concluye que las modificaciones de impuestos, tasas y precios públicos previstas ... por el Ejecutivo local «son conformes a derecho», aunque introduce observaciones técnicas y recomendaciones para su futura aplicación.

El informe, solicitado por la Agencia Tributaria de Sevilla, constituye un paso clave en la tramitación del marco fiscal del próximo ejercicio, ya que garantiza que el paquete de ordenanzas se ajusta a la legalidad antes de someterse al debate político en el Pleno municipal.

Ajustes en varios puntos

El documento examina una amplia batería de tributos locales, entre ellos el IBI, el ICIO, la tasa de estacionamiento regulado, las tasas urbanísticas o las vinculadas a licencias de autotaxi. También aborda la fiscalidad de los mercados municipales, adaptada tras la sentencia del Tribunal Supremo de marzo de 2025 que obliga a modificar el modelo de gestión directa.

La parte más sustancial del dictamen se centra en la nueva ordenanza de gestión de residuos, en la que el gobierno municipal introduce el sistema de pago por generación, tal y como establece la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados. El Tribunal recuerda que esta tasa no puede ser deficitaria y debe cubrir la totalidad de los costes de recogida, transporte, tratamiento y eliminación.

Según la memoria de Lipasam, los costes netos del servicio ascienden a 77,1 millones de euros, lo que obligará a incrementar las tarifas actuales: un 57% en el caso de las viviendas de uso residencial y un 52% en el de los establecimientos. Además, se introduce una cuota variable ligada al índice de residuos de cada distrito, lo que permitirá ajustar la factura en función de la basura realmente generada.

El Tribunal considera que la fórmula propuesta cumple con el mandato legal y abre la puerta a un modelo que incentive el reciclaje, aunque recomienda que las reducciones -como las vinculadas al uso de puntos limpios o bolsas biodegradables- se vayan ampliando gradualmente en los próximos ejercicios para reforzar su efecto.

Otro punto que 'retoca' el Tribunal Económico Administrativo del Ayuntamiento es anecdótico. En el caso de las tasas urbanísticas, este ente apenas cuestiona la incorporación del término 'monomarental', al entender que no está reconocido por la Real Academia Española y que la expresión 'monoparental' ya engloba tanto a progenitores hombres como mujeres.

Espaldarazo al gobierno

El dictamen supone un espaldarazo técnico al gobierno de José Luis Sanz, que afronta ahora el debate político con el aval del máximo órgano económico-administrativo municipal. Las ordenanzas fiscales son una de las principales herramientas del ejecutivo local para fijar la política tributaria de la ciudad en 2026 y garantizar la financiación de los servicios municipales.

El texto, firmado por el presidente y el secretario del Tribunal, concluye que, salvo las observaciones técnicas, el proyecto de ordenanzas fiscales es conforme a derecho y puede ser aprobado por el Pleno.

Por contra al TEA, el dictamen del Consejo Económico y Social de Sevilla (CESS) sí es más crítico con las ordenanzas. Este órgano considera un incremento «importante» en la presión fiscal que va a suponer la tasa de basuras y que ésta «diluye» la bajada del IBI.