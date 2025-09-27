Suscríbete a
El Tribunal Económico-Administrativo avala las ordenanzas fiscales de José Luis Sanz para 2026

El informe da el visto bueno jurídico al proyecto tributario y pide retoques en la tasa de basuras

El CESS afirma que el «importante incremento» de la tasa de recogida de basura «diluye» la bajada del IBI

La propuesta de ordenanzas fiscales del Ayuntamiento de Sevilla para 2026 introduce una bajada del IBI

La tasa de basuras es el punto en discusión de las ordenanzas fiscales para 2026
La tasa de basuras es el punto en discusión de las ordenanzas fiscales para 2026 ABC

J. M. R.

El Tribunal Económico-Administrativo (TEA) del Ayuntamiento de Sevilla ha avalado el proyecto de ordenanzas fiscales para 2026 presentado por el gobierno de José Luis Sanz. El dictamen, emitido el pasado 25 de septiembre, concluye que las modificaciones de impuestos, tasas y precios públicos previstas ... por el Ejecutivo local «son conformes a derecho», aunque introduce observaciones técnicas y recomendaciones para su futura aplicación.

