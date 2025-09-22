Nuevo incendio en la isla de la Cartuja de Sevilla, el tercero en una semana

La isla de la Cartuja ha sido escenario este lunes de un nuevo conato de incendio. Los Jardines de Guadalquivir, junto al auditorio Rocío Jurado, han vuelto a salir ardiendo en la tarde de este 22 de septiembre, reafirmándose como todo un punto negro del fuego en Sevilla.

La columna de humo, no muy grande, podía verse en los alrededores del suceso. Se trata del cuarto fuego en la misma zona en tan sólo un mes y el tercero en una semana. Unas cifras que evidencian el problema de un entorno en estado de visible abandono y nula vigilancia cuya vegetación, combinada con el calor y el viento, son presa fácil para las llamas.

Como ha podido saber ABC, el servicio de Emergencias ha recibido un aviso por el humo a eso de las 16.10 horas, trasladando la alerta a Bomberos, la Policía Local y el Cecop sin que se conocieran más datos sobre el origen del mismo. No parece que el suceso haya pasado a mayores, puesto que un rato más tarde, la columna de humo se había disipado.

