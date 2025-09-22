Marian Capón, la esposa de Millán, fue colocada por Rafael Pineda en Lipasam

Marian Capón, esposa del ex gerente de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla, Miguel Ángel Millán, guarda una estrecha relación con la empresa que se hizo con el alquiler de una parte de los terrenos que la Federación Andaluza de Fútbol tiene junto la Ronda ... del Tamarguillo. En noviembre de 2017 se convirtió en la administradora única de Tamarguillo Sports S.L., la firma que ostenta desde ese mismo año el alquiler de los suelos situados en la calle Francisco Buendía y que se subarrendaron a un Burger King y a la estación de servicio gestionada por la gasolinera Q8. Un modelo que replica el que puso en marcha la esposa de Rafael Pineda en la parcela de Emvisesa en Pino Montano que investiga la UCO ante un posible caso de trato de favor en su adjudicación.

Pero la relación de Pineda con Millán, y por tanto con su esposa, no sólo se circunscribe a esta casual repetición del mismo 'modus operandi' a la hora de explotar ambas parcelas. Es conocida la relación estrecha que existe desde hace años entre ambos núcleos familiares, cuya primera conexión surge por pertenecer al mismo círculo político del PSOE, ya que ambos son 'ahijados' del actual vicepresidente del Congreso de los Diputados, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis. Sin embargo, hay otros hechos que evidencian el vínculo existente, puesto que durante la etapa en la que Pineda fue gerente de Lipasam, Capón fue colocada en esta empresa municipal.

Los hechos ocurrieron entre los años 2007 y 2011, coincidiendo con el último mandato del socialista Sánchez Monteseirín al frente de la Alcaldía. En aquella etapa, un nutrido grupo de afiliados del PSOE se incorporaron a Lipasam de la mano de Pineda. Dos de ellos, Enrique Herbello y Asunción Jiménez, pertenecientes a la agrupación de Triana, lo hicieron como jefes técnicos. En aquel grupo estaba también Marian Capón, pareja de Miguel Ángel Millán, contratada a través de una empresa externa como secretaria. Se creó una plaza nueva para este 'fichaje', a pesar de que ya había otras tres personas que desarrollaban exactamente la misma labor. A día de hoy sigue formando parte de la empresa como personal administrativo en el departamento de infraestructuras.

En su día, Pineda justificó la contratación de estos militantes del PSOE en que eran «muy buenos profesionales». Es más, presumió de que con ellos se habían logrado «los mejores resultados económicos de la historia». Con todo, aseguró que asumía «el coste político que ello conlleva», reconociendo que estaba ligado a todos ellos por el partido. «Enrique Herbello lleva ya algunos años fuera del PSOE, pero sí, estaba en mi agrupación, en Triana, como Asunción Jiménez, que sigue siendo del partido; pero no son directivos sino cargos técnicos. Marian Capón es la esposa de Miguel Ángel Millán, sí, y en cuanto a Daniel Zambrana, pues sí, es socialista, ha trabajado en el Ayuntamiento y es un gran profesional. Pero bueno, lo asumo».