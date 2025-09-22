Suscríbete a
ABC Premium

Marian Capón, la esposa de Millán, fue colocada por Rafael Pineda en Lipasam

La que fuera administradora única de la empresa que se hizo con el alquiler de los terrenos de la RFAF trabaja actualmente en el departamento de infraestructuras de la empresa municipal

La mujer de otro alto cargo del PSOE replicó el modelo de la parcela del Higuerón en el Tamarguillo

El que fuera gerente de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla, Miguel Ángel Millán
El que fuera gerente de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla, Miguel Ángel Millán ABC
Mario Daza

Mario Daza

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Marian Capón, esposa del ex gerente de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla, Miguel Ángel Millán, guarda una estrecha relación con la empresa que se hizo con el alquiler de una parte de los terrenos que la Federación Andaluza de Fútbol tiene junto la Ronda ... del Tamarguillo. En noviembre de 2017 se convirtió en la administradora única de Tamarguillo Sports S.L., la firma que ostenta desde ese mismo año el alquiler de los suelos situados en la calle Francisco Buendía y que se subarrendaron a un Burger King y a la estación de servicio gestionada por la gasolinera Q8. Un modelo que replica el que puso en marcha la esposa de Rafael Pineda en la parcela de Emvisesa en Pino Montano que investiga la UCO ante un posible caso de trato de favor en su adjudicación.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app