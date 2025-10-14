Lourdes Prat, de Cáritas: «En el Polígono Sur no estamos todos los días a tiros»

Algo debemos estar haciendo muy mal cuando nadie en sus 30 años como voluntaria le ha hecho una entrevista a Lourdes Prat (Sevilla, 1962). Su misión, pese a todo, está más que cumplida. Hasta la fecha justa del diálogo, casualidades de la vida, ha ... sido la directora de Cáritas parroquial de Jesús Obrero del Polígono Sur, en la que ahora habita unos días la Esperanza. Pasa poderes a Antonio Arenado tras ser una de las grandes culpables de que allí haya se haya atendido sólo en 2024 a 1.115 personas (351 hogares). Ella seguirá siendo una voluntaria más, no sin la contribución de un elenco multidisciplinar de voluntarios plenamente entregados a la esperanza, la que aspira a quedarse cuando la dolorosa vuelva este sábado a Triana.

- ¿Cuándo decide colaborar con Cáritas?

- Primero estuve en una unidad de integración en las 624 viviendas (parte de la barriada de Martínez Montañes, conocida como Las Vegas), hace ya 30 años. Y ya luego me casé y pasé a ser directora de Cáritas en la parroquia salesiana de Jesús Obrero.

- ¿Cuántos proyectos sacan adelante?

- Allí tenemos tres proyectos. Uno es de acogida. En atención primaria tenemos unos catorce voluntarios. Ahí hacemos una pre-acogida, porque tenemos muchísima demanda, y allí es donde se ven las necesidades que tienen las personas. Pero lo nuestro es la promoción: atender a las personas para que luego sean ellas las que puedan salir adelante.

- ¿Cómo ha evolucionado la atención en dicha parroquia con el paso de los años?

- Ha cambiado una barbaridad. Tenemos un proyecto de apoyo escolar y otro proyecto llamado Isabel Arias, de mujeres. Y luego tenemos asistencia legal gratuita para personas de todo tipo. Y un proyecto de juventud. Para mí lo que más ha evolucionado es el perfil que viene de Cáritas. Antes había muchos gitanos, muchos caracoleños por los conjuntos 8 y 12. Muchos han desparecido por el Ingreso Mínimo Vital (IMV), como no se les exige contraprestación... ¡Y muchas mujeres han salido de esos proyectos a los que venían mucho! Es una pena. Suelen ser mujeres con bastantes hijos.

- La inmigración, cuentan en Cáritas, está siendo ahora un problema verdaderamente acuciante.

- Ahora tenemos un perfil muy duro de inmigrantes. Son personas que vienen huyendo de sus países. Hay mucho venezolano, nicaragüense, hondureño. Tenemos subsaharianos, y hay un perfil terrible de sudamericanos, que por cierto tienen una vida muy normalizada, una como la suya y la mía.

- ¿Cuántas personas pueden atender en un mes en Jesús Obrero?

- Nos ha cambiado mucho la realidad. En infancia son como unos 60 ó 70 niños. ¿Mujeres? Pues unas 50 y pico. Y de acogida pues unas 80 familias, todo ello aproximadamente. Eso sí, tenemos un límite de 15 familias acogidas cada jueves.

- ¿Es un sueño que la Esperanza de Triana llegue al Polígono Sur?

- El barrio, todo lo que sea alegría... Aunque el sueño de la misión sería que Sevilla se dé cuenta que en el Polígono Sur somos una barriada en la que no estamos todo el día a tiros. El sueño sería que la gente cuando vaya, vea que es un barrio que podría ser perfectamente normal, y hace falta que Sevilla se lo crea. Los estigmas están ahí.

La cita «¿La confianza en el Polígono Sur? Hace falta que Sevilla se lo crea» Lourdes Prat Directora de la Cáritas parroquial de Jesús Obrero

- ¿A quién hay que tirarle de la oreja porque no hace lo suficiente?

- Me queda el ejemplo del 14 de marzo 2020, ya confinados. Nos cogió a cada uno en un lado y la mayoría de las familias no tenían comedores ni nada. De la noche al día, la primera ayuda la hicimos para garantizar la comida de los niños. Fue gracias al Real Betis y al resto de asociaciones que participaron. En ese trabajo en red no había medallas y trabajamos todos los martes. Cruzábamos listas entre amigos, participaron todas las administraciones y lo organizó el comisionado.

- ¿Cree usted en el poder de una Esperanza transformadora?

- No vi el traslado, pero vi Bendición y Esperanza el Viernes de Dolores y me harté de llorar. Era un barrio más de Sevilla y la gente estaba arreglada. En una reunión nos dijeron que en San Pío X pusieron dos horas más de apertura al público por la cantidad de gente que hubo. Si la gente pierde el miedo y se normaliza, esto no se convierte en una balsa de aceite. Esa es la verdadera esperanza. Por cierto, un apunte final.

- Dígame.

- Cite por favor la importancia de los Salesianos en la parroquia, y el trabajo de las religiosas de las congregaciones de Jesús-María: y la de Santa Joaquina de Vedruna, que cuidan mucho de todos los que formamos parte de la parroquia. De hecho viven pared con pared en algunos pisos y tienen que sufrir fuertes olores.