Lourdes Prat, de Cáritas: «En el Polígono Sur no estamos todos los días a tiros»

Entrevista

Voluntaria de Cáritas desde hace 30 años, da un paso al lado de la coordinación de la parroquia Jesús Obrero en la que ya está la Esperanza de Triana

Lourdes Prat, coordinadora de Cáritas parroquial en la parroquia de Jesús Obrero
Lourdes Prat, coordinadora de Cáritas parroquial en la parroquia de Jesús Obrero Víctor Rodríguez / ABC
Ignacio Liaño Bernal

Ignacio Liaño Bernal

Sevilla

Algo debemos estar haciendo muy mal cuando nadie en sus 30 años como voluntaria le ha hecho una entrevista a Lourdes Prat (Sevilla, 1962). Su misión, pese a todo, está más que cumplida. Hasta la fecha justa del diálogo, casualidades de la vida, ha ... sido la directora de Cáritas parroquial de Jesús Obrero del Polígono Sur, en la que ahora habita unos días la Esperanza. Pasa poderes a Antonio Arenado tras ser una de las grandes culpables de que allí haya se haya atendido sólo en 2024 a 1.115 personas (351 hogares). Ella seguirá siendo una voluntaria más, no sin la contribución de un elenco multidisciplinar de voluntarios plenamente entregados a la esperanza, la que aspira a quedarse cuando la dolorosa vuelva este sábado a Triana.

