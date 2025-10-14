El drama del Polígono Sur de Sevilla, en números: 8.000 personas sufren pobreza severa

La misión de la Esperanza no consiste en transformar de la noche a la mañana transversalmente el Polígono Sur, pero sí aprovechar que su luz durante las dos semanas que completará allí —del 4 al 18 de octubre— contribuya a identificar cuáles son los ... principales dramas a los que se enfrenta esta comunidad llena de familias que engloba seis barriadas muy desfavorecidas de Sevilla, algunas de las cuales son noticia continuamente por ser de las más pobres de toda Europa.

Estas barriadas tan vulnerables son la de Martínez Montañés, Murillo, Paz y Amistad, Antonio Machado, La Oliva y Las Letanías. Según la última memoria de Cáritas Diocesana de Sevilla, una de cada tres personas sufre pobreza severa a nivel general en el Polígono Sur, lo que traducido cuantitativamente asciende hasta a ocho mil personas en total en base a los datos recogidos el año 2024.

La pobreza severa es el nivel más peligroso que existe en términos de escasez y entra de lleno en un debate incluso moral sobre la dignidad de la propia persona. Se trata de una situación límite, de carencia extrema de recursos, tanto económicos como materiales, que impide satisfacer las necesidades básicas de una persona o de una familia, como la alimentación, la vivienda y la atención médica. Puntos elementales sobre los que pivota el desarrollo normal de cualquier ser humano. La población estadísticamente visible del Polígono Sur, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), alcanza las 25.000 personas entre las barriadas que lo componen; aunque el Ayuntamiento de Sevilla contabiliza la existencia de más de 30.000 personas.

Sea como fuere, el Atlas de distribución de la renta de los hogares estima en 14.000 las personas que subsisten en situación de pobreza monetaria en el Polígono Sur, así que sin temor a equívoco se puede afirmar que medio Polígono Sur vive en un contexto de pobreza monetaria. Esto es, con menos del 60% de la renta mediana (valor de los ingresos de la mitad de la población) por unidad de consumo. Y son ocho mil los vecinos que se encuentran en el peor nivel, el de pobreza severa, es decir, que intentan salir adelante pese a que ostentan menos del 40% de la renta mediana por unidad de consumo. Tal y como explican en confederación oficial de entidades de acción caritativa y social de la Iglesia católica con sede en Sevilla, las mismas síntesis estadísticas sitúan recurrentemente al vecindario del Polígono Sur como el de menor renta en España.

Dos vecinos de la barriada de La Oliva son testigos del paso de la Esperanza de Triana el pasado sábado EP

En atención a quienes sufren estos problemas agudizados por el paso del tiempo, Cáritas trabaja en el acompañamiento persona a persona a través de sus parroquias, en el sureste de la ciudad, a través de los tres templos que se erigen sobre las cruces del Polígono Sur: San Pío X (parte de Paz y Amistad, Las Letanías y Martínez Montañés); Jesús Obrero (parte de Martínez Montañés, Murillo y Antonio Machado); y Nuestra Señora de la Oliva (parte de Paz y Amistad, y La Oliva). No en vano se recuerda que la Esperanza de Triana ha estado en San Pío hasta este domingo, cuando ha sido trasladada a Jesús Obrero tras atravesar parte de las Tres Mil Viviendas.

Según los números de la última memoria, la labor de las tres Cáritas parroquiales del Polígono Sur alcanzó a 1.947 personas (647 hogares en total). La parroquia de Jesús Obrero reportó durante 2024 la atención a 1.115 personas (351 hogares). Mientras que la parroquia de San Pío X atendió a 623 personas en el balance general (188 hogares). El órgano presidido por Miguel Ángel Carbajo asume que el número de personas atendidas se mantiene con ligeras variaciones desde 2019, según refleja la última consulta realizada. Y que hay constancia de un ambiente marcado por la precariedad económica y social. A todo ello se une también un alto nivel de delincuencia, que no es un problema menor en esta cuestión, donde son recurrentes las redadas de la policía por el tráfico de drogas y otros delitos.

Redada de la Policía Nacional en las Tres Mil Viviendas el pasado mes de julio Manuel Olmedo / ABC Balance Las Vegas y Las Tres Mil, donde se detecta mayor exclusión Las principales concentraciones de hogares en situación de pobreza y exclusión se ubican en las barriadas de Martínez Montañés, vulgo Las Vegas, y Murillo —en Las Tres Mil Viviendas—, con un alto grado de estigmatización en el plano del reconocimiento social que se proyecta con frecuencia hacia todo el Polígono Sur. Las condiciones de pobreza, exclusión, segregación y deterioro de todo orden en estas zonas están ampliamente documentadas.

Junto a los problemas planteados por la insuficiencia de rentas, aliviados por la creciente implantación de las rentas de inserción (principalmente por el Ingreso Mínimo Vital), las Cáritas parroquiales siguen significando la incidencia de condiciones generalizadas de exclusión, con frecuencias fundadas en déficits educativos y en dinámicas de segregación étnica. Sin embargo, durante los últimos años, las Cáritas parroquiales están registrando también un incremento considerable entre las personas demandantes de ayuda del número de personas inmigrantes en situación administrativa irregular.

Este incremento, a juicio del ente eclesial, es consecuencia de la masiva radicación en algunas zonas del Polígono Sur, convertido —como sucede en otras zonas de la ciudad y la provincia— en polo de atracción por las condiciones accesibles de su mercado de infravivienda. En este sentido, las Cáritas parroquiales denuncian y alertan del incremento de las situaciones extremas de hacinamiento y alojamiento en espacios inhabitables, sin que sean de desdeñar tampoco las situaciones de abuso y extorsión. Saliendo del Polígono Sur, y en base a los mismos términos de pobreza monetaria, la situación de pobreza alcanza el 58% en Tres Barrios, el 51,3% en el Polígono Norte, el 49% en Torreblanca, el 47,4% en La Plata-Su Eminencia, y el 43,6% en San Jerónimo.