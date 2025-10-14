Suscríbete a
El drama del Polígono Sur de Sevilla, en números: 8.000 personas sufren pobreza severa

Reportaje

Cáritas detalla a ABC los grandes problemas coyunturales que azotan a las seis barriadas, algunas de las cuales vienen siendo noticia por la misión de la Esperanza

Miguel Ángel Carbajo: «¿El Polígono Sur? La Iglesia está muy legitimada para hablar de algunas zonas de Sevilla porque conoce la realidad»

Salvador Diánez, párroco de San Pío X: «Tenemos que dejar la pena a un lado en el Polígono Sur»

Dos personas duermen a escasos metros de la parroquia San Pío X del Polígono Sur
Dos personas duermen a escasos metros de la parroquia San Pío X del Polígono Sur Víctor Rodríguez / ABC
Ignacio Liaño Bernal

Ignacio Liaño Bernal

Sevilla

La misión de la Esperanza no consiste en transformar de la noche a la mañana transversalmente el Polígono Sur, pero sí aprovechar que su luz durante las dos semanas que completará allí —del 4 al 18 de octubre— contribuya a identificar cuáles son los ... principales dramas a los que se enfrenta esta comunidad llena de familias que engloba seis barriadas muy desfavorecidas de Sevilla, algunas de las cuales son noticia continuamente por ser de las más pobres de toda Europa.

