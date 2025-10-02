Suscríbete a
La línea 3 del Metro de Sevilla tendrá otra estación en el ramal técnico para dar servicio al Distrito Tecnológico

Iberdrola y la Consejería de Fomento acuerdan contar con este nuevo terminal del suburbano, que irá en superficie como la de Pino Montano Norte

El Distrito Tecnológico de Sevilla contará con 2.500 viviendas, un hotel y un corredor verde

La estación de Pino Montano Norte ya tiene finalizada la estructura exterior
Mario Daza

Una de las grandes novedades del futuro barrio del Distrito Tecnológico será su apuesta por la movilidad sostenible y las zonas verdes. Pretende el Ayuntamiento de Sevilla, en colaboración con Iberdrola que es quien está promoviendo el desarrollo, que la circulación de vehículos por ... el interior de estos terrenos esté lo más limitada posible. No se prohibirá su acceso pero sí se adecuarán grandes espacios peatonales en la estructuras de manzana en la que se edificarán las viviendas para que los coches no sean los grandes protagonistas. En esta política jugará un papel fundamental el Metro de Sevilla, puesto que por estos suelos transita el que será el ramal técnico del tramo norte de la línea 3 del suburbano que está construyendo en estos momentos la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía y que se espera que esté en marcha en el año 2030, conectando la zona norte de la capital hispalense con el Prado de San Sebastián.

