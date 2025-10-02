La línea 3 del Metro de Sevilla tendrá otra estación en el ramal técnico para dar servicio al Distrito Tecnológico

Una de las grandes novedades del futuro barrio del Distrito Tecnológico será su apuesta por la movilidad sostenible y las zonas verdes. Pretende el Ayuntamiento de Sevilla, en colaboración con Iberdrola que es quien está promoviendo el desarrollo, que la circulación de vehículos por ... el interior de estos terrenos esté lo más limitada posible. No se prohibirá su acceso pero sí se adecuarán grandes espacios peatonales en la estructuras de manzana en la que se edificarán las viviendas para que los coches no sean los grandes protagonistas. En esta política jugará un papel fundamental el Metro de Sevilla, puesto que por estos suelos transita el que será el ramal técnico del tramo norte de la línea 3 del suburbano que está construyendo en estos momentos la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía y que se espera que esté en marcha en el año 2030, conectando la zona norte de la capital hispalense con el Prado de San Sebastián.

Según informó el responsable de Iberdrola Inmobiliaria, Juan Castellano, a lo largo de estos últimos meses han mantenido negociaciones con la Junta de Andalucía para que el nuevo barrio cuente con una parada específica de la línea 3 del metro, que sería la primera del trazado completo de todo este tramo norte. La idea es aprovechar el recorrido del ramal técnico, que parte en dos los terrenos del Distrito Tecnológico, para contar allí con una parada que dé servicio a los vecinos de las más de 2.500 viviendas que se edificarán y al resto de equipamientos y usos terciarios que se habilitarán en estos suelos de más de 1,2 millones de metros cuadrados de extensión. La iniciativa no conllevaría ningún cambio considerable en el proyecto inicial de la Consejería de Fomento, ya que en le práctica sólo supone que la cifra total de estaciones pasara de 12 a 13. Además, se considera que está a una distancia suficiente de la de Pino Montano Norte, que sería la siguiente, y que, por tanto, no afectaría a la prestación del servicio.

La propuesta debe terminar de concretarse, pero en las planimetrías que se dieron a conocer ayer durante la presentación en el Ayuntamiento del nuevo Distrito Tecnológico ya se incluye la construcción de esta estación, cuyo nombre estaría todavía por definir. Por ahora se conocen pocos detalles de esta propuesta, aunque ya se han dado a conocer algunos como el hecho de que esta parada estará en superficie. Sería la segunda de todo el trazado que contaría con esta característica, algo que ocurre también con la de Pino Montano Norte, que hasta ahora iba a ser la primera de todas y que ya está finalizada en más de un 90 por ciento de la actuación prevista. De hecho, como las vías del ramal técnico ya están construidas sería imposible que se optara por una estación subterránea, puesto esto implicaría reiniciar la intervención que los operarios de la empresa adjudicataria ya han realizado en esta zona del Higuerón Norte.

En los alrededores de la nueva estación del Distrito Tecnológico se va a habilitar también una gran explanada con 300 plazas de aparcamiento para los usuarios de la línea 3 del Metro de Sevilla. La intención, según avanzaron ayer desde Iberdrola, es que estos estacionamientos sirvan para que los vecinos de los municipios cercanos al Higuerón Norte puedan llegar hasta allí con sus vehículos y hacer uso del suburbano para llegar hasta el corazón de la capital hispalense. Sería un espacio similar al que ya existe junto a otras estaciones de la línea 1 del metro como las de Mairena del Aljarafe o San Juan de Aznalfarache.

Fuentes de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda informan a ABC de que «hemos mantenido varias reuniones con Iberdrola en los últimos meses, donde nos han trasladado y concretado su plan de desarrollo del Distrito Tecnológico. Su propuesta incluye la implantación de una nueva estación en la zona, aprovechando la presencia del ramal técnico que ya hemos construido de la Línea 3 Norte».

Igualmente, las mismas fuentes señalan que «estamos abiertos a seguir trabajando en esta propuesta, que atendería una zona de expansión de la ciudad. Seguiremos manteniendo reuniones para avanzar en ese sentido y contará con nuestro apoyo siempre que la propuesta sea viable técnica, económica y urbanísticamente».