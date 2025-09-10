Juanma Moreno quiere que los Latin Grammy «vuelvan algún día a Sevilla, que es en lo que estamos trabajando ya»

Por la alfombra roja del evento de los Latin Grammy que acoge este miércoles Sevilla no solo han pasado personalidades del mundo de la música. Entre artista y artista, Juanma Moreno también se detuvo unos minutos en el 'hall' del Cartuja Center CITE, donde se celebrará un megaconcierto que servirá de homenaje a artistas andaluces.

No ocultó su satisfacción el presidente de la Junta de Andalucía por el hecho de que la capital de la comunidad autónoma vuelva a ser epicentro de la música latina, como ya hiciese en 2023 cuando acogió la gala de entrega de premios. De hecho, ese es el objetivo que se marca Moreno.

«Después de más de medio siglo, que el primer destino de fuera de Estados Unidos para los Latin Gammy sea Sevilla y Andalucía, ha sido motivo de mucho orgullo. Además era un reto porque no era fácil. Había que organizarlo bien. La Academia se ha portado siempre muy bien y muy profesionalmente, cumpliendo a rajatabla todos y cada uno de los objetivos. Salieron bien, felices y con garantías para que vuelvan algún día, que es en lo que estamos trabajando ya«, ha afirmado el presidente de la Junta.

Rozalen: «Cada vez hay más unión; cada vez vienen más de Latinoamérica»

Por otra parte, no fueron pocos los artistas que pasaron por la alfombra roja de este espectáculo de los Latin Grammy, muchos de ellos con papeles protagonistas en la noche de este miércoles en Sevilla. Rozalen fue una de las primeras en atender a los medios. «De los eventos que se están haciendo de los Latin Grammys, creo que los españoles estábamos un poquito… Yo llegaba allí y sentía como que venimos de muy lejos. Entonces, cada vez hay más unión; cada vez vienen más de Latinoamérica. Creo que se están tejiendo muchas redes y puentes. Se siente ahora mismo como cuando yo voy a Latinoamérica y digo 'ay, ¿qué hago aquí, Señor?' Pero le digo que va a flipar con la gente, que es súper generosa«.

Junto a la artista manchega estaba Juliana Velásquez, quien afirmó estar «tremendamente feliz de estar acá. Es la primera vez que estoy en Sevilla, pero soy muy fanática de los artistas españoles, de la cultura, de la profundidad de respeto con la que se maneja el arte acá… Así que estoy muy emocionada. ¿Si voy a cantar Rocío Jurado? Puedo decir qué, pero no cuál. Tengo el honor de cantar una de las canciones de esta mujer, que labró el terreno para que todas estemos hoy aquí haciendo música. Mi mamá no lo podía creer. Es fanática de Rocío Jurado y, por supuesto, yo también. Ojalá que los nervios pasen a un segundo plano«. Por su parte, Rozalen desveló acerca de su actuación que »los dos sones a los que hago guiño son de la provincia de Jaén. Uno empieza por 'Ra' y termina por 'Phael'. Y tiene que haber un gran cantautor también, ¿no? Pues Joaquín Sabina. Estoy flipando. Que pase ya para poder respirar«.

Otra artista que pasó por la alfombra roja fue Mafalda Cardenal, quien antes del evento ya mostró que el hecho de estar esta noche en Sevilla le hacía «muchísima ilusión. Estoy feliz de que me inviten y encantada siempre de venir a estas cosas. Es todo un honor». Además, recalco que, más que venir a cantar, «vengo a ver, a cotillear, a disfrutar…». En cuanto a los artistas que le sirven de inspiración, dijo que «me inspiran todos, en mayor o menor medida. Arde Bogotá me gusta un montón y tengo muchas ganas de verles en directo. Leiva también creo que canta y tengo ganas de verle. ¿Una colaboración? Quién sabe… De estas cosas salen muchas cosas«.

El homenaje a Lola Flores en los Latin Grammy de Sevilla

La figura de Lola Flores será tenida muy en cuenta en el espectáculo de esta noche de los Latin Grammy. Todo un icono de la música y la cultura andaluzas, quien será recordada especialmente por su familia. «Vengo a presentar el tributo a mi abuela, junto a mis primos y mi prima», afirmó Elena Furiase, quien no escondió estar «muy contenta. ¿Cómo nos hemos organizado? Más que organizarnos, nos llamaron para decirnos que lo iban a hacer. A mi hermano le ofrecieron cantar con Pedro Antonio y a Alba y a mí, presentar. Obviamente, siempre nos llamamos cuando pasan este tipo de cosas. Claro, nos pareció algo muy bonito y aquí estamos«. En este sentido, admitió que »para nosotros es algo muy bonito que su música siga viva en la gente y que cada año la recuerden de manera diferente. Es un orgullo. Tenemos la suerte de que podemos ver a nuestra abuela todos los años como si estuviera viva. Eso es algo que no tienen todas las familias y tenemos que estar agradecidos«.

Su hermano, Guillermo Furiase, también participará en este homenaje a la artista jerezana. «Os adelanto que interpreto una canción de mi abuela. Vaya tela, por mi estilo«, comenzó desvelando, antes de incidir en que asistir a espectáculos como este »no me es nada incómodo. Me siento como en casa. Tengo muchos amigos y compañeros«. Además, sobre lo que hubiese pensado la propia Lola Flores si hubiera asistido a un evento como este, Guillermo comentó que »ella hubiese cambiado muchas cosas. No sé lo que hubiese hecho, pero estaría contenta, seguro«.

María Terremoto será otra de las invitadas a este espectáculo que homenajeará a Lola Flores. «Lo que voy a hacer es un homenaje a la 'faraona'. Me hace mucha ilusión porque ha sido un artista que me han metido en las venas desde pequeñita. Es un momento bonito y especial. Me han dado el gusto de hacerlo y voy a disfrutarlo muchísimo«. En concreto, desveló que »vamos a hacer un mix de tres canciones de Lola. Hemos montado un show con bailaoras muy guay. Son tres minutitos intensos y que tenemos muchas ganas de mostrar«. Por otra parte, consideró que el hecho de »que la academia de los Latin Grammy se acuerde de homenajear a la música andaluza, para mí, ya es un privilegio y un orgullo. Que más allá de las fronteras se valore nuestra música. Y que sea en la capital de la comunidad… No hay ciudad más bonita del mundo para mí. Además, en Sevilla, cuando se hicieron los Latin Grammy aquí, ya se olía algo diferente y ahora también se nota esa esencia«.

Manuel Carrasco: «Tenemos mucho y muy bueno»

Quien también pasó por la alfombra roja fue Manuel Carrasco, una de las grandes voces que sonarán esta noche. «Estoy muy contento de que vengan aquí los Latin Grammy, de que podamos mostrar nuestra cultura, nuestra manera de transmitir, de sentir, que haya un elenco aquí vacilando de lo que somos… Tenemos mucho y muy bueno«. El artista onubense desveló que »voy a cantar mis cosas. Al final, la música me está dando un montón de alegrías. Y en galas como estas, con las que el mundo ve lo que somos, es bonito. Normalmente, la gente tiene buena relación con lo que somos nosotros, lo que transmitimos…«. En este sentido, sobre lo que le inspiró para su música, admitió que »el Carnaval ha sido uno de los grandes referentes para mí; el de mi pueblo Isla Cristina, el de Cádiz… Ha sido mi escuela, y el flamenco«.

Asimismo, Carrasco afirmó que espectáculos como este de los Latin Grammy «no están de más». De hecho, «está bien que nos reunamos y que la gente vea lo que somos. Además, tenemos algo que es bastante particular y único, que es una música de raíz. Nos nace, nos ha salido y es una manera muy bonita de transmitir«. En lo personal, además, dijo sentirse »muy afortunado de que hayan contando conmigo para venir a cantar aquí, con tantos compañeros con una carrera bastante grande. Además, vamos a homenajear nuestra cultura, con una manera bastante particular de sentir«. Al hilo de esto, el cantante onubense consideró que »a nosotros nos quiere todo el mundo y la música ha sido una gran conductora a la hora de que nuestra música se expanda por ahí. Los grandes artistas que hemos tenido a lo largo de la historia, y sus grandes personalidades, han hecho que se nos conozca mucho más por el mundo, y de buena manera«.

También se subirá al escenario Niña Pastori en la que, para ella, es una noche muy especial. «Es una alegría que los Latin Grammy se estén paseando por Andalucía. Es una Academia importante dentro de la música y los premios más importantes que nos pueden dar. Que estén por nuestra tierra es un orgullo y una alegría. Para mí, que he tenido que ir a Las Vegas cuando se han celebrado, que estén ahora tan cerquita es una maravilla«. Además, la cantante de San Fernando desveló que »voy a cantar un poquito por bulerías. Va a haber un fragmento, en el que va a estar Antonio Rey haciendo una cosita él. Y, luego, también está Carmen Linares. En ese fragmento de flamenco voy a estar yo«.

Por otra parte, el hecho de que Sevilla acoja este evento tan especial de los Latin Grammy supone todo un aliciente para Joaquina Blavia. «Para mí es de mis ciudades favoritas en el mundo. Hace dos años estuve aquí, en mis primeros Latin Grammy. Gané mi primer Latin Grammy acá, así que es una ciudad que, definitivamente, me trae un déjà vu de recuerdos bonitos», reconoció. Además, la cantante venezolana no dudó en afirmar que «me encanta la gente, la comida y el calor de los andaluces. Siento que son gente muy colorida, muy divertida y muy alegre. Me siento muy a gusto«.

Otros homenajes

Camarón será otro de los artistas homenajeados en este evento de los Latin Grammy. Una de las encargadas de brindar ese homenaje es Judeline, quien dijo estar «muy contenta de representar un poquito a Andalucía«. En este sentido, desveló que ese guiño a Camarón se gestó cuando »Cruzcampo estaba buscando a alguien que le hiciera un homenaje y que fuera una canción honorífica a él. Me eligieron a mí, junto a Gerard, así que feliz«.

Por su parte, Ana Torroja se mostró también «orgullosa» en esta alfombra roja. Y es que, para ella, «es un honor que me hayan invitado esta noche entre tanto talento andaluz, homenajeando a los grandes, en mi caso, a Rocío Jurado y Raphael; con 'Como una ola', de Rocío, y 'Mi gran noche', de Raphael«. A nivel personal, la artista madrileña admitió que los talentos procedentes de Andalucía »me han inspirado, sobre todo, como artistas. Son esos artistas que lo dejan todo en ele escenario. Eso ha influido en mí mucho; la pasión por lo que hacen, por la música, cómo la llevan en cada poro de su piel y cómo se entregan al cien por cien en el escenario y a su público. Y cómo conectan, que eso también es importante«.

Otro homenaje en este espectáculo correrá a cargo de Alejandro Lerner. "Es todo muy emocionante, me siento muy honrado. Voy a cantar por Miguel Ríos hoy; 'A todo pulmón', que es una de mis canciones más referentes. Va a ser un encuentro mágico, como han sido los ensayos. Un encuentro entre dos amigos que se respetan y se quieren. Y honrar una cultura como la andaluza me da la ilusión de que los Latin Grammy empiecen a honrar las culturas de diferentes lugares del mundo". Preguntado por un artista andaluz que le haya inspirado, el cantautor argentino no dudó en mencionar a "Lola Flores y toda la familia, agitanada y con todo el talento que ha salido de ahí".

Miguel Ángel Muñoz: "Me encanta Sevilla, me encanta Andalucía"

El actor Miguel Ángel Muñoz también mostró sus impresiones acerca de este evento de los Latin Grammy que se celebra en Sevilla. A diferencia de la última ocasión, en la que fue presentador, lo afronta ahora "con menos presión, menos nervios y a disfrutar. Vamos a ver a dos artistas como Luis (Fonsi) y David (Bisbal), tiene sentido que ellos presenten la gala. Y yo voy a disfrutar como un enano porque me encanta Sevilla, me encanta Andalucía, me encantan los artistas que van a pasar por el escenario… Voy a disfrutar mucho". En este sentido, desveló que "me hace mucha ilusión ver a Arde Bogotá. No se les relaciona mucho con Andalucía porque son de Cartagena, en Murcia. Les sigo desde hace tiempo, tenemos bastante amistad y me va a hacer bastante ilusión verles encima del escenario y ver qué homenaje hacen". Por último, al ser preguntado por una inspiración de Andalucía que le haya servido como artista, no dudó en recalcar la figura de Lola Flores. "Tuve la oportunidad de verla de vez en cuando, pero no tratarla demasiado. Sin embargo, con su hija Lolita sí tengo amistad. Y con Elena, y con Alba, que coincidimos en el 'Síndrome de Ulises'. Me va a hacer mucha ilusión ver el homenaje que le hacen", concluyó el actor madrileño.