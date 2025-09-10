Cuenta atrás para el megaconcierto de los Latin Grammy en Sevilla este miércoles: todos los detalles y los artistas que asistirán El Cartuja Center CITE acogerá este 10 de septiembre un espectáculo irrepetible en el que más de 40 artistas rendirán homenaje a la música y la cultura andaluzas

La Academia Latina de la Grabación presenta Latin Grammy Celebra la Música de Andalucía, un evento exclusivo que convertirá Sevilla en el epicentro de la música latina y flamenca. La cita será el miércoles 10 de septiembre a las 20:00h en el Cartuja Center CITE y reunirá sobre el escenario a algunas de las voces más reconocidas del panorama musical actual y clásico.

El espectáculo busca rendir homenaje a artistas inmortales e influyentes de Andalucía, reconociendo su legado y la huella que la región ha dejado en la música mundial. Desde el flamenco más puro hasta las propuestas más contemporáneas, la gala recorrerá siglos de tradición y creatividad.

La noche estará conducida por dos estrellas internacionales y ganadores del Latin Grammy: David Bisbal y Luis Fonsi, que ejercerán de anfitriones en una gala cargada de emoción, ritmo y diversidad.

La lista de actuaciones es de auténtico vértigo. Entre los nombres ya confirmados destacan:

Aitana

Arde Bogotá

Arcángel

Camilo

Manuel Carrasco

Yerai Cortés

Estopa

Evaluna

Leiva

Vanesa Martín

India Martínez

Kiki Morente

Lucía Ruibal

Miguel Ríos

Rozalén

Pastora Soler

Niña Pastori

También participarán artistas de enorme trayectoria y figuras emergentes como: Cañizares, Valeria Castro, Elena Furiase, Chonchi Heredia (corista de Joaquín Sabina y Estopa), Jeanette, Judeline, Juliana, La Tremendita, Carmen Linares, María Terremoto, Ángeles Toledano, Ana Torroja o Yami Safdie.

Un cartel que refleja la mezcla intergeneracional y la riqueza de géneros que definen a la música andaluza y su influencia en el panorama latino.

Información para los asistentes

Para los que han conseguido entradas, la hora de inicio del espectáculo es a las 20:00 horas, aunque no habrá emisión televisiva ni retransmisión en directo en redes sociales.

No obstante, la apertura de puertas será sobre las 19:00 horas, entrada por la calle Leonardo da Vinci, a través de la plaza CITE.

En el caso de querer tomar algo, habrá un box con servicio de comida y bebida en la plaza, abierto hasta el inicio de la gala.

Aunque se puede llegar en autobús, también se facilitarán accesos al parking del Cartuja Center CITE tanto desde la calle Leonardo da Vinci como desde la calle Américo Vespucio.