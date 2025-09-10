Luis Fonsi: «Cada vez que uno pisa Sevilla es un lujo»

Luis Fonsi es uno de los grandes rostros de los Latin Grammy que acoge Sevilla este miércoles. De hecho, el artista puertorriqueño es uno de los presentadores de la gala, junto a David Bisbal; juntos conducirán una gala que estará cargada de emoción, ritmo y diversidad, y que además servirá para rendir homenaje a artistas inmortales e influyentes de Andalucía.

Antes de que dé comienzo este espectáculo que, por segunda ocasión en la historia, acoge la capital hispalense, ha tenido lugar una alfombra roja por la que ha pasado Fonsi, donde ha dejado unas sinceras impresiones acerca de la ciudad que acoge estos premios y el talento musical por el que es reconocida Andalucía.

Las impresiones de Luis Fonsi antes de los Latin Grammy que acoge Sevilla

«Cada vez que uno pisa Sevilla es un lujo. Estuve en marzo de este año, en concierto, como parte de mi gira, y fue especial. Curiosamente fue aquí, en el Cartuja Center. Fue una noche inolvidable. Ahora regresamos para esta gala que está llena de puro corazón, canciones grandísimas, homenajes lindísimos…«, comenzó diciendo.

Seguidamente, Fonsi recalcó, en tono de broma, que «me invitaron a ser copresentador junto a un artista que está comenzando su carrera musical, que se llama David Bisbal. Mi hermano, a quien quiero mucho. Nos lo estamos pasando muy bien. Ver a tanta gente espectacular sobre el escenario es un privilegio«. Al hilo de esto, el cantante y compositor de Puerto Rico fue preguntado por su amistad con el almeriense, a lo que respondió que »lo conozco desde hace veintimuchos años. Hemos compartido canciones, discos, giras, La Voz, nos vamos de vacaciones en familia… Va más allá de la música. Es algo muy real, de verdad. Ya sea sobre un escenario, n casa viendo un partido de fútbol o en el barco pescando, es algo increíble«.

Por último, acerca de los artistas que ha dado una tierra como Andalucía, Fonsi no dudó en decir que esta región «lo tiene todo. Tiene un gran porcentaje de voces y compositores más importantes de España. Desde Manuel Alejandro, que es un compositor que ha escrito más de 600 canciones que todos conocemos. Todo el flamenco, Alejandro Sanz, Manuel Carrasco, Vanessa Martín, India Martínez… Puedo estar todo el día. Es arte. Como fanático y como extranjero que viaja mucho a España, estamos aquí en el centro de todo. Esta noche hay muchos grandes con nosotros«.