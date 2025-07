Este es el hotel de Sevilla en el que se aloja el protagonista de la serie 'Berlín'

El actor Pedro Alonso se encuentra estos días en Sevilla para el rodaje de la segunda temporada de la serie 'Berlín'. El reconocido intérprete vuelve a meterse en la piel de este inquietante personaje para cometer un nuevo golpe esta vez en la capital hispalense, que ya le brindó la bienvenida el pasado mes de febrero y ahora vuelve a abrirle sus puertas.

Si ya pudimos verlo junto al equipo rodando por diferentes localizaciones de la ciudad, como la Facultad de Bellas Artes, el Palacio de los Marqueses de la Motilla, la calle Laraña, Triana o navegando en una gran embarcación por el río Guadalquivir, ahora han vuelto para proseguir con las filmaciones, tanto por el Muelle de la Sal como por algunas calles del casco histórico.

Alonso no ha querido perder la ocasión para mostrar en sus redes sociales lo bien que le está sentando la ciudad, paseando tranquilamente disfrutando de sus emblemáticos monumentos como la Torre del Oro o un baño relajante entre el rodaje de las escenas en uno de los hoteles más modernos y sofisticados de la misma, el Only You, junto a la estación de Santa Justa.

Sentado en una de sus hamacas hace un guiño a su primera película documental como director 'En la nave del encanto' y que le llevó por un viaje de crecimiento y de búsqueda más allá de los prejuicios occidentales. Finalmente, señala una noticia que podría darse y que no es otra que la vuelta a la selva. «Si nada lo impide, pronto volveremos a la selva. Porque-tú-también-tienes-que -volver», señala quizás abrumado por la magia de Sevilla.

Rodaje durante el mes de julio

El equipo de grabación rodará durante este mes de julio por diferentes enclaves de la capital hispalense tras pasar por San Sebastián o Madrid, por lo que no será extraño encontrar a algunos de sus actores por la ciudad. Producida por Vancouver Media, tendrá un total de ocho capítulos y se estrenará el próximo año, una vez finalice la filmación de las escenas.

Creada por Alex Pina y Esther Martínes Lobato, el argumento se centra en la historia del personaje Berlín y su banda formada por Damián (Tristán Ulloa), Keila (Michelle Jenner), Roi (Julio Peña), Cameron (Begoña Vargas) y Bruce (Joel Sánchez). En esta nueva se han sumado los actores andaluces Inma Cuesta, que interpreta a Candela y José Luis García Pérez, que se mete en el papel del duque de Málaga Álvaro Hermoso de Medina.

