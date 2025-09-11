El Gobierno confirma dos brotes por gripe aviar, uno en el Alcázar de Sevilla y otro en La Puebla del Río

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha confirmado este jueves dos nuevos brotes de gripe aviar, uno en los Jardines del Real Alcázar, que fueron clausurados hace cuestión de días por el Ayuntamiento de Sevilla, y otro en La Puebla del Río. Los dos nuevos focos ya aparecen registrados en calidad de enfermedades de los animales de declaración obligatoria en España y siguen siendo objeto de vigilancia, en el caso de la capital del propio Consistorio, que viene extremando todas las precauciones posibles en materia de prevención, y en ambos casos tanto de la Consejería de Salud y Consumo perteneciente a la Junta de Andalucía como al propio Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación del Gobierno de España, al igual que los otros tres brotes existentes: el del Parque del Tamarguillo, el del Parque de Miraflores y otro en la localidad de Aznalcázar, con casi cien especies muertas entre todas las halladas.

En el caso del primero de los dos brotes más recientes, acaecido en el Real Alcázar de Sevilla, se encontraron hasta cuatro aves en sus jardines que se unieron a otras 73 en el Parque del Tamarguillo, foco que puso en su momento en alerta al Ayuntamiento de Sevilla para tratar de ir frenando esta problemática cuya volatilidad puede aumentar los casos en cuestión de horas, aunque haya optimismo en que pueda ser controlado según la delegación de Parques y Jardines. En concreto, en el Alcázar fueron detectados primeramente un pavo y un pavo real y después otros dos pavos, todos sin vida. El segundo de los brotes identificado se encuentra en la comarca de Sanlúcar la Mayor, pero específicamente en el municipio de La Puebla del Río, donde el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación afirma haber encontrado «Influenza Aviar de Alta Patogenicidad en Aves Cautivas», que también suponen un nuevo punto en el mapa provincial con la afección de este nuevo brote, que presumiblemente se ha producido en una granja de carácter particular.

Esta mañana, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ya dio cuenta del cierre preventivo del Parque María Luisa al haber encontrado en él hasta cinco patos muertos en el estanque, circunstancia a la que se añade un cisne que también apareció muerto esta misma semana en dichas instalaciones, no así no se cerró la Plaza de España, huelga admitir. Pese a que hayan sido cinco las aves encontradas, desde el Consistorio señalan a este periódico que es difícil poder calcular si los casos van a seguir en aumento, y quieren poner de manifiesto que la gripe aviar viene apareciendo en distintos puntos de la comunidad, siendo Sevilla una de las más afectadas por este asunto, pero aseguran haber realizado labores de desinfectación continuadas y haber doblado los turnos en el control de parques para contrarrestar el efecto de esta infección y volver a la normalidad lo antes posible, aunque no haya prisas en ningún sentido. En la rueda de prensa realizada en un colegio público de Pino Montano, Sanz expuso que «vamos a seguir escrupulosamente el protocolo de la Junta de Andalucía» y «como han aparecido varios patos muertos, se va a cerrar el Parque de Maria Luisa de forma preventiva. Se va a cerrar de forma preventiva», afirmó.

Subrayan eso sí que pese a que exista optimismo en el Ayuntamiento para tratar de contener esta creciente ola de brotes de gripe aviar (de serotipo H5N1), el balón sigue en el tejado de las tres consejerías de la Junta de Andalucía que son competentes en la materia, especialmente la primera: la de Salud y Consumo, Sostenibilidad y Medio Ambiente y Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, pero que por más que el organismo andaluz difunda protocolos como el extendido el pasado miércoles, donde se le da una serie de pautas a seguir por los municipios de la región, es el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación la entidad que declara el foco como tal, tal y como ha sucedido con el Alcázar y en La Puebla del Río este mismo jueves. Notificaciones que se unen a las expuestas en casos de Pedraza de Alba (Salamanca), Valverde del Camino (Huelva), Santo Tomé del Puerto (Segovia), Carrascosa de Abajo (Soria) o dos municipios de Álava de forma reciente, como son Vitoria y Alegría.

Sevilla se ciñe al protocolo de Salud

Prosiguen desde el gobierno de Sanz haciendo labores de vigilancia, reforzando los recursos destinados a todos los parques, con la presencia diaria de la delegada de Parques y Jardines, Evelia Rincón. Así, se están habilitando contratos especiales para poder combatir cualquier tipo de problema fitosanitario y se siguen examinando las láminas de agua. De momento no constan casos humanos ni en Sevilla ni en la provincia, pero pese a que las posibilidades son bajas, éstas existen. Lo que sí aclaran desde la Consejería de Salud y Consumo en su protocolo y también fuentes a ABC es que cuando son encontrados tres o más cadáveres de aves en un mismo espacio, y se desconoce la causa de dichas muertes en un período inferior a 24 horas, esto es, un día, es la Junta de Andalucía la que se pone en contacto con el Ayuntamiento en particular y se fija un marco sobre el que proceder, habitualmente con el cierre de las instalaciones, como viene ocurriendo ahora con el Parque de María Luisa, en el que de momento no constan brotes pero sí la certeza de haber recogido esos cinco patos muertos en el estanque.