El Ayuntamiento de Sevillla cierra el parque de María Luisa por el brote de gripe aviar

El brote de gripe aviar que afecta a la ciudad de Sevilla desde hace varias semanas no deja de causar muertes entre la colonia de aves. Esta mañana, el Ayuntamiento de Sevilla ha recibido la información de que han aparecido cinco animales sin vida, concretamente gansos, en el Estanque de los Patos del parque de María Luisa. Una situación que, ante lo que indica el protocolo de la Junta de Andalucía, ha llevado al gobierno de José Luis Sanz a clausurar las instalaciones.

Según ha comunicado el alcalde durante una rueda de prensa junto al CEIP Adriano del barrio de Pino Montano, «vamos a seguir escrupulosamente el protocolo de la Junta de Andalucía» y «como han aparecido varios patos muertos, se va a cerrar el Parque de Maria Luisa de forma preventiva. Se va a cerrar de forma preventiva».

En estos momentos, varios técnicos y operarios del Área de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Sevilla se encuentran en el Parque de María Luisa analizando la situación. Su primera medida será cerrar por completo el parque. Posteriormente, se retirarán los cadáveres de los cinco patos y se procederá a la limpieza y desinfección de la zona afectada.

Otros parques cerrados

El de María Luisa es el parque más importante de Sevilla a nivel simbólico e histórico, y su cierre va en relación con otros que se han producido en los días previos como, sobre todo los jardines del Real Alcázar, donde aparecieron también pavos reales muertos por el brote de gripe. Asimismo, también se cerró el del Tamarquillo, que fue donde se detectó el brote de gripe aviar, y posteriormente el de Miraflores.

Todos ellos continúan clausurados según el protocolo dictado por el Gobierno andaluz, mientras que el de Los Príncipes, donde también han hallado aves muertas, sigue abierto de momento.