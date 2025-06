Un gaditano explica el motivo por el que hace 20 años que no va a Isla Mágica: «Me dio tanta vergüenza que me fui» El actor ha empleado su cuenta de TikTok para disculparse

Seguro que la siguiente historia te suena familiar, bien porque lo has vivido en primera persona o porque lo has visto como madre, padre o familiar directo de un adolescente. Esta anédocta se remonta a hace algo más de 20 años, pero por desgracia estos comportamientos no han desaparecido todavía.

¿Quién no ha cambiado alguna vez su forma de ser sólo por encajar en los grupos de los «guais» en el instituto? Esto fue lo que le pasó al actor y guionista Adrián Pino.

Rondaba el año 2004 y un adolescente Pino acudía desde su localidad, Chiclana de la Frontera a una excursión organizada por el instituto, cuyo destino era un día lleno de diversión en Isla Mágica.

Su madre con la característica previsión de las progenitoras preparó una gran mochila, que bien podía servir como kit de supervivencia ante casi cualquier situación o circunstancia.

Las redes sociales, los altavoces de las disculpas

Después de ser incluido en el selecto grupo de los «top», al bajar del autobús el gaditano vió a los compañeros más populares con riñoneras, por lo que decidió que él no podía cargar todo el día con su mochila de peregrino del Camino de Santiago.

Acompañado de sus nuevos colegas se dirigió a las taquillas del parque, donde solo estaba trabajando una persona y los tiempos de espera eran largos.

Los adolescentes impacientes comenzaron a murmurar comentarios desagradables sobre la empleada, a los que se unió Pino señalando que «a saber lo que hizo anoche, que hace que vaya tan lenta», en ese momento todo el mundo se calló. Según ha confesado en el vídeo, el próposito de aquellas frases fueron sentirse integrado en el grupo.

La empleada ante esta situación le respondió: ¿Qué estaba hablando? y comenzó a gritarle con razón, tal y como reconoce el actor. Pino avergonzado no dejó su mochila, volvió con sus amigos de toda la vida y pasó la jornada incómodo.

Por eso, desde entonces no ha vuelto a pisar Isla Mágica, ya que le recuerda a un momento en el que se hizo el chulo, dejando de ser él.

El gaditano ha utilizado las redes sociales como altavoz para pedir perdón a la trabajadora y rechazar este comportamiento tan propio como incorrecto de muchos adolescentes.