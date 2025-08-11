Suscríbete a
Fracasa el parche de la AP-4 tras un fin de semana con atascos kilométricos

Tráfico

El punto álgido se produjo el pasado domingo al mediodía, donde la DGT constató quince kilómetros de retenciones sentido Cádiz

Este sábado se estrena el tercer carril sentido Sevilla-Cádiz, un parche para la AP-4

Atascos de quince kilómetros en la AP-4 sentido Cádiz a su paso por Las Cabezas de San Juan

Multitud de coches se ven atrapados en su intento por salir de Sevilla por la AP-4
Ignacio Liaño Bernal

Ignacio Liaño Bernal

El tercer carril de la AP-4 sigue siendo papel mojado en la mayor de las administraciones a nivel estatal. Sevilla ha vuelto a vivir un fin de semana infernal en lo que a tráfico se refiere por la acumulación de automóviles con destino Cádiz ... que emplean esta autopista, y que apenas han notado el efecto disuasorio que pretendía aportar la implantación temporal del arcén de tres kilómetros de largo —los más complejos que engloban los kilómetros 41,12 y 44,5— ya que se han producido como en anteriores ocasiones retenciones kilométricas que han llegado a alcanzar los quince kilómetros en los casos más graves, dificultando así la salida de los sevillanos y residentes en la capital andaluza que buscaban la costa esta nueva oportunidad para el descanso que supone para muchos el mes de agosto.

