Fracasa el parche de la AP-4 tras un fin de semana con atascos kilométricos

El tercer carril de la AP-4 sigue siendo papel mojado en la mayor de las administraciones a nivel estatal. Sevilla ha vuelto a vivir un fin de semana infernal en lo que a tráfico se refiere por la acumulación de automóviles con destino Cádiz ... que emplean esta autopista, y que apenas han notado el efecto disuasorio que pretendía aportar la implantación temporal del arcén de tres kilómetros de largo —los más complejos que engloban los kilómetros 41,12 y 44,5— ya que se han producido como en anteriores ocasiones retenciones kilométricas que han llegado a alcanzar los quince kilómetros en los casos más graves, dificultando así la salida de los sevillanos y residentes en la capital andaluza que buscaban la costa esta nueva oportunidad para el descanso que supone para muchos el mes de agosto.

Fue el pasado sábado cuando se estrenó el parche en forma de tercer carril que el Gobierno de España, a través del Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible que dirige Óscar Puente, y su implementación tanto el propio sábado como el domingo dejó mucho que desear en materia de resultados y vuelve a quedar patente la necesidad estructural de un proyecto viable que garantice la fluidez y también la seguridad de los conductores. La Dirección General de Tráfico (DGT) registró atascos a partir del kilómetro 24 de la AP-4, a la altura de Los Palacios y Villafranca hasta el kilómetro 31, perteneciente al Trobal, donde quedaba notificada por la mañana del sábado la existencia de siete kilómetros de atascos en un día marcado por la congestión a causa de la gran cantidad de vehículos que salían en un corto espacio de tiempo en dirección a distintos destinos vacacionales.

La cosa no quedaba ahí, y es que el pasado domingo la DGT volvía a colocar en su radar a nivel nacional notificaciones relativas a la circulación en Sevilla. Volvían los atascos a la vida diaria de quienes lo siguen sufriendo, notificándose durante la mañana dominical en los radares de tráfico una retención de diez kilómetros desde el kilómetro 53 correspondiente al municipio sevillano de Lebrija hasta el kilómetro 43 de la misma vía, en su caso perteneciente a Las Cabezas de San Juan, que por cierto implica directamente el intervalo de ese tercer arcén de único sentido que se recuerda estaba ubicado en la AP-4 a la altura de los kilómetros 41,12 y 44,5, evidenciando los graves problemas de circulación a medida que se iba acercando el mediodía, donde las cifras fueron incluso en aumento.

Con el transcurso del domingo, de los diez kilómetros de atascos se pasó a los quince, llegando a afectar desde el kilómetro 50 a la altura de Lebrija al kilómetro 35 que corresponde a Trajano, aún en la provincia de Sevilla, así que a nivel global y siempre teniendo en cuenta el carácter inestable que marca este tipo de datos dependiendo del grado de congestión de los vehículos, a lo largo del fin de semana se produjeron aproximadamente atascos de más de 30 kilómetros de distancia sumados entre ellos que evidenciaron la falta que tiene Sevilla en materia de infraestructuras, muy por detrás de otras comunidades autónomas que sí vienen teniendo acceso a la solución real de este tipo de problemáticas.

Se recuerda en este sentido que el proyecto de construcción del tercer carril en el tramo concreto de los 34,4 kilómetros de la autopista AP-4, entre los municipios hispalenses de Dos Hermanas y Las Cabezas de San Juan, sigue «en fase de redacción» del proyecto del trazado, independientemente de que fuese ya hace cuestión de un año cuando dicho proyecto fue adjudicado a una empresa, y siendo estudiadas al mismo tiempo varias alternativas de ampliación, como hacía constar el ministerio de Transportes, aludiendo la necesidad en la inversión de unos 145 millones de euros.