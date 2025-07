Four Seasons abrirá su hotel de gran lujo en Sevilla a finales de 2027 tras una inversión de 80 millones de euros

Presentación del nuevo proyecto del hotel Four Seasons, que se ubica en el antiguo edificio Generali, como muestra la imagen

Todo está ya en marcha para que el nuevo hotel de gran lujo Four Seasons, que se construirá en el edificio de Generali de la Plaza Nueva, pueda abrirse al público a finales de 2027, según han anunciado este jueves en el Ayuntamiento de Sevilla, donde se han presentado las características generales de este gran proyecto, que contará con una inversión total de 80 millones de euros.

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha agradecido a esta cadena que hayan apostado por la ciudad en el que va a ser el tercer hotel que abrirán en España tras lo que ya abrieron en Madrid y Palma de Mallorca. En este sentido, el primer ha comentado que Sevilla «entra hoy en el exclusivo club de las grandes capitales del mundo con la llegada confirmada de Four Seasons, uno de los grupos hoteleros más prestigiosos del planeta. La cadena canadiense abrirá su tercer hotel en España, tras Madrid y Mallorca, de la mano de Blasson Property Investments, en el emblemático edificio Generali de Plaza Nueva».

Sanz ha estado acompañado por Alejandro Reynal, presidente y CEO mundial de Four Seasons, y por Francisco J. Melia, Antonio Pan de Soraluce y Enrique Benjumea, socios fundadores de Blasson, así como Borja Terry, director del proyecto, que han anunciado que el nuevo Four Seasons Hotel Sevilla, cuya apertura está prevista para finales de 2027, contará con alrededor de 60 habitaciones y suites, además de espacios gastronómicos, de bienestar, eventos y reuniones. La inversión estimada supera los 80 millones de euros.

Durante su intervención, el alcalde ha calificado el momento como «un día verdaderamente histórico para la ciudad» y ha manifestado que «hoy Sevilla entra con paso firme en ese selecto grupo de ciudades globales como París, Nueva York, Dubái o Tokio, que cuentan con un Four Seasons. Este anuncio no es casualidad. Es fruto de una política clara, seria y eficaz para atraer turismo de excelencia y grandes inversiones internacionales. Es un hito, y marca un antes y un después para el posicionamiento de Sevilla como destino premium».

Para el alcalde, una de las claves de este proyecto es el hecho de que se haya apostado por «la calidad turística frente al volumen. No buscamos la cantidad por la cantidad. Nos interesa el turismo que valora nuestro patrimonio, nuestra cultura y nuestra identidad. Y en ese camino, la llegada de Four Seasons es una prueba incontestable de que lo estamos logrando».

Sanz también ha querido subrayar el papel de la delegación de Turismo y Cultura del Ayuntamiento, «cuyo trabajo ha sido clave para hacer posible esta realidad», así como la «profesionalidad y competitividad del sector hotelero sevillano».

Como ha avanzado este jueves ABC, el hotel se situará en el edificio Generali, que será objeto de una profunda renovación para convertirse en referente de la planta hotelera de lujo en Andalucía. El alcalde ha comparado este futuro desarrollo con el que protagonizó el área de Canalejas en Madrid y ha declarado que «lo que ocurrió allí, donde un enclave olvidado se transformó en el nuevo epicentro del turismo de alto nivel, está a punto de ocurrir aquí, en Sevilla. Este proyecto va a revalorizar y transformar Plaza Nueva y su entorno, reforzando el vínculo entre excelencia turística y desarrollo urbano».

Por último, José Luis Sanz ha dado las gracias a Four Seasons «por confiar en Sevilla. Gracias a todos los que, día a día, trabajan para que esta ciudad esté en el lugar que merece. Esta es la Sevilla que queremos; abierta, ambiciosa, orgullosa de su pasado y preparada para liderar el futuro», ha concluido Sanz.

Por su parte, Enrique Benjumea, socio fundador de Blasson, ha recordado cómo esta gestora inmobiliaria ya trabajó con Four Seasons en el hotel de Canalejas en Madrid. «Hoteles como estos generan un empleo de gran calidad y transforman las ciudades. Estos proyectos supone asumir riesgos, pero con Four Seasons y con el Ayuntamiento de Sevilla no nos da ningún miedo afrontarlos».

Igualmente ha intervenido Alejandro Reynal, presidente y CEO mundial de Four Seasons. Este ha señalado que «estamos muy orgullosos de abrir este hotel en Sevilla. No es una decisión menor. Lo principal es contar con socios como Blasson». Además, ha señalado que el principal cliente de estos hoteles de gran lujo son los turistas americanos, algo que potenciará la presencia de estos en Sevilla a partir de la apertura del nuevo hotel a finales de 2027.