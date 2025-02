La fiesta del Turronero, último lugar donde se pudo ver juntos a Bertín Osborne y Gabriela Guillén... con Fabiola de testigo

Nadie podía imaginar el pasado 1 de julio que Sevilla iba a ser el último lugar donde se viera juntos a Bertín Osborne y su 'amiga especial' Gabriela Guillén, antes de que este martes saltara el bombazo de la próxima paternidad del cantante jerezano a los 69 años en la revista Lecturas.

Gran amigo de José Luis López 'El Turronero', el empresario de Ubrique que celebró su 60 cumpleaños con una espectacular fiesta en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla al que acudieron 3.000 invitados, Bertín Osborne fue uno de los personajes conocidos que no faltó al evento, en el que también se pudo ver a su ex mujer Fabiola Martínez, aunque no coincidieron en ningún momento.

Bertín Osborne en la fiesta del turronero celebrada en Sevilla R. Doblado

También la 'amiga especial' de Bertín, Gabriela Guillén, era una de las invitadas, y posó en el photocall de la fiesta a la que acudió junto a otra amiga. Las imágenes muestran a una Gabriela sonriente, animada, y luciendo tipazo sin mostrar ningún síntoma de su embarazo. La noticia no era pública todavía, aunque era un secreto a voces que corría como la espuma entre los invitados. Gabriela negaba la mayor mientras que Bertín amenazaba con demandar al medio que osara publicar la noticia.

De hecho, ese fin de semana Gabriela declaró a Europa Press en su llegada a la estación de Santa Justa que se vería con Bertín en la fiesta, que todo estaba muy bien, y que incluso ya conocía a las hijas de Osborne.

Un triángulo en la fiesta del Turronero

El caso es que tanto Bertín como Gabriela, a la que cariñosamente llaman Gabi en su entorno más cercano, estuvieron juntos en la fiesta de cumpleaños del Turronero, y que Fabiola Martínez también acudió a la cita. Un triángulo en el que la modelo venezolana y madre de los dos hijos más pequeños del artista no quiere ni oí hablar: es consciente de que desde hace un año disfrutan de la soltería tras su divorcio y de que cada uno puede salir y entrar con quien desee. En el comunicado en el que anunciaron el fin de su matrimonio, Bertín Osborne sólo tenía buenas palabras para su exmujer: «Sólo puedo decir que es una persona maravillosa, gran compañera, estupenda mujer y como madre es literalmente única».

Fabiola Martínez, exmujer de Bertín Osborne R. Doblado

Evidentemente, la noticia ha sido toda una sorpresa para Fabiola, que recibió la buena nueva de boca del propio Bertín. Pero ha sido tajante: ella no es quien para hacer comentarios, y le desea a su exmarido la mayor felicidad y que «lo disfrute muchísimo».

Gabriela Guillén, con una amiga en la fiesta del Turronero Gtres

En cuanto a Gabriela Guillén, que a sus 32 años, espera la llegada de su primer hijo y sexto del cantante jerezano, la situación la ha desbordado. Está dolida por las palabras de Bertín y rehúsa hacer comentarios al respecto. El artista y presentador no ha podido ser más directo: «No tengo relación de pareja con nadie, ni con Gabi tampoco. Es que no hay más». Y en declaraciones a la compañera de ABC, Beatriz Cortázar, afirmaba lo siguiente: «La noticia del embarazo es cierta pero tengo que hacer ciertos matices. No ha sido un embarazo buscado sino un accidente, cosas que pasan en una relación muchas veces, y por eso insisto que no lo hemos buscado pero eso no quita que yo no vaya a asumir mis responsabilidades como siempre he hecho en esta vida. intentaré ayudar, estaré con el niño o niña y procuraré que no le falte de nada y esto es y será así».

De momento las hijas del cantante hacen piña alrededor de su padre, apoyándolo en sus decisiones y actos, y no desean hacer más declaraciones. El tiempo dirá cómo se desarrolla la relación con su nuevo hermano, que nacerá en otoño.