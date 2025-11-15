La exposición de dulces de conventos en el Alcázar de Sevilla ya tiene fechas y horarios para 2025

Una de las citas más clásicas del puente de la Inmaculada en Sevilla ya tiene fechas y horarios para su edición de 2025. Se trata de la XLI Exposición y Venta de Dulces de Conventos de Clausura en el Real Alcázar, una muestra ... que cada año reúne a los más golosos y solidarios para hacerse con suculentos manjares elaborados por las monjas de forma artesanal en sus monasterios.

Una veintena de conventos de clausura de Sevilla capital y provincia se reunirán de nuevo en un enclave de excepción como el Palacio Gótico del Alcázar para poner a la venta una amplia colección de dulces de todo tipo que harán las delicias de sevillanos y foráneos en vísperas de las celebraciones navideñas. Además, desde hace unos años ya cuentan con productos sin gluten, lactosa ni azúcar para que nadie se quede sin disfrutar de estos postres y meriendas.

Después del ligero cambio de fechas del pasado año con motivo del Congreso de Hermandades y Piedad Popular y la multitudinaria procesión magna del 8 de diciembre de 2024, la exposición de dulces de conventos regresa en esta ocasión a las fechas exactas del puente para abrir al público general entre el viernes 5 y el lunes 8 de diciembre. El horario será de 15.00 a 18.30 horas el primer día y de 10.00 a 18.30 horas las tres jornadas restantes.

El acceso tendrá lugar a través de la puerta del Apeadero del Patio de Banderas y será totalmente gratuito. Los beneficios recaudados irán destinados íntegramente a los conventos de los que proceden cada uno de los dulces, muchos de los cuales subsisten gracias a los ingresos de estos productos caseros que venden durante todo el año en los tornos de sus cenobios, pero que durante estos días alcanzan una repercusión mucho mayor.