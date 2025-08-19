La eterna idea de un museo en las oficinas de la Plaza de España

Los planos originales de la Exposición del 29 muestran que la intención del arquitecto de la Plaza de España, Aníbal González, era la de convertir su interior en un espacio palaciego y museístico. Durante la Exposición Iberoamericana las diferentes dependencias se utilizaron como sedes ... administrativas y de exposiciones temporales.

El principal exponente del regionalismo sevillano, nunca proyectó la Plaza de España como 'contenedor de oficinas', que es a lo que se ha dedicado el espacio casi desde que se levantó. Fue en 1944 cuando el Ayuntamiento de Sevilla, ahogado en deudas por la Exposición Iberoamericana que costeó con su propio presupuesto, acordó permutar las independencias de la Plaza de España para albergar la Capitanía General de la Segunda Región Militar y diversas oficinas administrativas del Estado. ABC publicaba una nota suelta l 27 de septiembre de 1944 que se refería a la mudanza del Gobierno Civil a la plaza: «Las dependencias de este Gobierno civil han sido trasladadas a la torre Norte de la plaza de España donde han quedado ya definitivamente instaladas».

Museo a Aníbal González

En 2009, cuando se anunció la instalación de la estatua en honor a Aníbal González que está situada frente a la plaza, admirando su obra, su nieto -con el mismo nombre que él- expresó el deseo de la familia de que el interior de la plaza albergara un museo en su honor. Esta propuesta habría sido planteada al Ayuntamiento de Monteseirín, quien la habría acogido favorablemente.

En la rueda de prensa en la que se mencionó el proyecto hace dieciséis años, las declaraciones de Aníbal González (nieto) sobre el futuro museo recogidas por este periódico especificaban los detalles del museo que, finalmente, nunca vio la luz. González anunció que en el museo podrían contemplarse «documentos originales» del arquitecto tales como fotografías, planos de proyectos que no llegaron a ejecutarse, como el de la basílica de La Milagrosa prevista para ser construida en los jardines de La Buhaira, o mobiliario que «perteneció a él», lo que supone un conjunto de elementos «bastante interesante». Por su parte, el delegado de Urbanismo, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, dijo que el Ayuntamiento solicitará a Patrimonio del Estado la «cesión de un espacio» en la Plaza de España para acoger dicho museo.

La idea de hacer del monumento un museo fue recuperada por el actual primer edil, José Luis Sanz, el pasado septiembre que planteaba dichas instalaciones como una buena opción para el proyecto de ampliación del Museo de Bellas Artes. Este pasado julio volvió a mencionarlo como un espacio «idóneo» para ello.