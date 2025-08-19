Suscríbete a
El Gobierno ignora la orden del Ayuntamiento de Sevilla de retirar los elementos que afean la Plaza de España

Urbanismo impuso al Ejecutivo la orden de lidiar con la contaminación visual en el monumento

El plazo del requerimiento era de 15 días y fue emitido a finales de julio, aunque volverá a reiterarlo

Aires acondicionados y vallas en el entorno de la Plaza de España que el Ayuntamiento ha ordenado eliminar
Cristina Rubio

El Ayuntamiento de Sevilla continúa esperando la acción del Gobierno en la Plaza de España, después de que a finales de julio impusiera al Ejecutivo la retirada de elementos que afean el monumento. El plazo para ello se fijó en 15 días desde la ... emisión del escrito, lo que venía a significar que a mitad de agosto deberían de estar fuera, cosa que no ha sucedido.

