El Gobierno ignora la orden del Ayuntamiento de Sevilla de retirar los elementos que afean la Plaza de España

El Ayuntamiento de Sevilla continúa esperando la acción del Gobierno en la Plaza de España, después de que a finales de julio impusiera al Ejecutivo la retirada de elementos que afean el monumento. El plazo para ello se fijó en 15 días desde la ... emisión del escrito, lo que venía a significar que a mitad de agosto deberían de estar fuera, cosa que no ha sucedido.

Fuentes del Gobierno aseguran que el pasado 31 de julio fue emitida una respuesta al Consistorio por parte del delegado especial de Economía y Hacienda.

Se señala directamente a los aires acondicionados, cableados, setos e incluso vallas delimitadoras como aquello que daña la imagen del entorno de la plaza. Estos están ubicados en las dependencias estatales de la avenida Nicolás Alperiz y Gran Capitán. Recordemos que pese a que la titularidad del espacio abierto de la plaza -incluidos fuente, bancos de las provincias, ría y la avenida Isabel la Católica- sea local, la mayoría de las oficinas que se ubican en la plaza corresponden a la Administración Central.

Entre ellas se encuentran la Delegación del Gobierno en Andalucía o la Subdelegación del Gobierno en Sevilla. Además, están también el Ministerio de Política Territorial, la Oficina de Extranjería, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, la Gerencia Territorial de Justicia, la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Sevilla, así como la Dirección General de Conservación de la Naturaleza, la Dirección Territorial de Comercio de Sevilla o el Área de Industria y Energía. Todas deberán asumir las exigencias del Ayuntamiento de Sevilla en materia de contaminación visual.

El Ayuntamiento ha ordenado eliminar lose elementos que dañen la imagen de la Plaza de España

El gobierno municipal no se olvida de los vehículos oficiales cuya «ocupación masiva» en las zonas colindantes con la plaza que a su juicio también contribuyen a «deteriorar» su imagen. Estas exigencias vienen dadas por el plan de los de José Luis Sanz de engalanar el monumento de Aníbal González de cara al centenario de la Exposición del 29. No obstante se trata de una petición histórica de la Asociación de Defensa del Patrimonio de Andalucía (Adepa) que este año ha pasado a formar parte de la junta de patrimonio local.

Dadas las fechas en las que se ha producido, el Consistorio va a dar cuartelillo al Gobierno, volviendo a emitir el requerimiento una segunda vez, antes de pasar a las «órdenes de ejecución de los elementos en fachada y espacio público» como dictaba el documento remitido. La voluntad de cuidar al máximo la imagen de la Plaza de España prescindiendo de los elementos anteriormente citados, se trata de una petición histórica de la Asociación de Defensa del Patrimonio de Andalucía (Adepa) que este año ha pasado a formar parte de la junta de patrimonio local.