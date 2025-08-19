Plaza de Sevilla

Este carrusel de pellizcos de monjas entre administraciones, con la Plaza de España como argumento, debe dar paso ya al debate serio de reclamar para uso municipal los edificios de la misma. Si acaso podrían mantenerse, por tradición, las de la antigua Capitanía y el museo militar, pues el Ejército tiene una especial relación con el monumento, avalada por el cuidado del mismo. Las oficinas de la Delegación del Gobierno bien podrían mudarse para que la ciudad pueda hacer un uso del monumento más acorde con su potencial turístico. Lo demás son enredos de salón. Pero, ¿va el Gobierno a renunciar a este privilegio para beneficio de la ciudad? Hagan apuestas, yo digo que será cuando encuentren el banco de Sevilla en la plaza de Aníbal González.

La opinión de Adriano