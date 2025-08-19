Suscríbete a
ABC Premium

La opinión de Adriano

Plaza de Sevilla

Las oficinas de la Delegación del Gobierno bien podrían mudarse para que la ciudad pueda hacer un uso del monumento más acorde con su potencial turístico

Adriano

Adriano

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Este carrusel de pellizcos de monjas entre administraciones, con la Plaza de España como argumento, debe dar paso ya al debate serio de reclamar para uso municipal los edificios de la misma. Si acaso podrían mantenerse, por tradición, las de la antigua Capitanía y el museo militar, pues el Ejército tiene una especial relación con el monumento, avalada por el cuidado del mismo. Las oficinas de la Delegación del Gobierno bien podrían mudarse para que la ciudad pueda hacer un uso del monumento más acorde con su potencial turístico. Lo demás son enredos de salón. Pero, ¿va el Gobierno a renunciar a este privilegio para beneficio de la ciudad? Hagan apuestas, yo digo que será cuando encuentren el banco de Sevilla en la plaza de Aníbal González.

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app