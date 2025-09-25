Suscríbete a
La ergonomía del mundo ecuestre con sello sevillano

Noelia Ruiz se dedica al ajuste profesional de la silla de montar teniendo en cuenta al caballo, al jinete y la silla en su conjunto; sólo son cuatro profesionales en España

Noelia Ruiz es una de las pocas 'saddle fitter' de España
Noelia Ruiz es una de las pocas 'saddle fitter' de España
Cristina Rubio

Noelia Ruiz pertenece a un selecto grupo en el mundo de la equitación, el de los 'saddle fitters'. Su labor, muy desconocida todavía en España, consiste en el ajuste profesional de la silla de montar teniendo en cuenta al caballo, al jinete y la ... silla en su conjunto. «Montar de manera consciente; una forma de relacionarse con el caballo sin tenerlo como un objeto», declara a este periódico.

