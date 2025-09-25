La ergonomía del mundo ecuestre con sello sevillano

Noelia Ruiz pertenece a un selecto grupo en el mundo de la equitación, el de los 'saddle fitters'. Su labor, muy desconocida todavía en España, consiste en el ajuste profesional de la silla de montar teniendo en cuenta al caballo, al jinete y la ... silla en su conjunto. «Montar de manera consciente; una forma de relacionarse con el caballo sin tenerlo como un objeto», declara a este periódico.

Que la silla no esté ajustada como es debido, como expone Ruiz, puede afectar al caballo en muchos ámbitos, desde su bienestar al rendimiento. Aunque no siempre es fácil de detectar, las señales pueden ser físicas, como cambios en la musculatura o sensibilidad; conductuales, incomodidad al montar, resistencia, nerviosismo e incluso relacionadas con la propia monta; que le cueste moverse con soltura , corcovear o hasta desobedecer.

Sevillana pero afincada en Barcelona, lleva vinculada al mundo ecuestre desde que comenzó a montar de niña. Fue hace tres años cuando decidió retomar la equitación después de estar siete sin montar. Estudió enfermería aunque siempre a trabajado en la industria farmacéutica. Durante más de una década trabajó como 'medical device' vendiendo prótesis y placas; una especie de visitador médico de traumatología.

En su momento de reconexión con el caballo y la equitación da con un centro en el que se mira mucho por el bienestar animal. Es ahí cuando decide ir más allá. Cursó un master en gestión del caballo descalzo, en el que se aboga por un manejo del caballo sin herrajes. Dada sus trayectoria en traumatología le interesó mucho la formación en osteopatía equina. Decidió seguir formándose en este mundo, el cual considera que tiene una mayor tendencia en Cataluña y hace un máster enfocado en la nutrición y biomecánica del caballo. Al toparse con el 'saddle fitting', que combina la biomecánica del jinete y del caballo, queda enamorada de ello.

Visita a sus clientes en consultas -de hasta hora y media- que tienen de base un coste de 100 euros y ajusta la silla de manera que permita el movimiento natural del animal. «No se suele tener en cuenta al caballo; su físico cambia y también tiene que hacerlo la forma en la que el jinete lo maneja», apunta Ruiz. Para ello estudia como se mueve sin nada, con silla y con el caballista. Los principios de ajuste de la silla siempre deben respetar lo mismo. Por ejemplo, como requisito general el caballo siempre debe tener libres la espina dorsal y la escápula. De igual forma el 'saddle fitting' se práctica en todas las modalidades de la equitación como por ejemplo en la doma o el salto. «En la montura vaquera es más complicado por las dimensiones de la silla», reconoce.

La farmacéutica y jinete sostiene que existe mucho intrusismo en el mundo en el que intenta abrirse camino. «Hay muchas marcas comerciales que utilizan el 'saddle fitting' para vender más sillas», apunta la que es una de los cuatro profesionales certificados con titulación en España. De hecho, su formación la ha recibido en Francia y Portugal dado el desconocimiento que hay de ello en nuestro país.

Más allá de los profesionales

Entre sus clientes hay todo tipo de perfiles aunque recalca que no es un servicio sólo para profesionales. En ese sentido, hay un pequeño porcentaje que solicita una consulta con ella porque lo considera algo importante en la salud de su caballo; otro, que ve que el caballo reacciona a ciertos movimientos o hace determinados gestos que no terminan de comprender y por último, están los profesionales que ven en su competidor determinados usos que quieren copiar. «La realidad es que la mayoría de la gente no llama», admite Noelia Ruiz, quien se encuentra en plena fase de divulgación por clubs hípicos y centros de formación profesional ecuestre. Actualmente se encuentra en Andalucía visitando alguno de ellos, aunque declara que dada la tradición tan arraigada que existe en el sur en lo que el mundo equino se refiere, «va a ser complicado» que este proceso técnico se extienda como ya lo ha hecho en ortos lugares. «Busco civilizar en cuanto más», declara esta enamorada del caballo.

Entre los servicios que ofrece esta 'saddle fitter' están las reparaciones a la propia silla. Desde la costura de algún roto, la sustitución y montaje de latiguillos de la cincha o incluso la limpieza de la montura.