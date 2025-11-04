Suscríbete a
El embargo inútil de la cuenta de Miguel Carcaño: la familia de Marta del Castillo sigue sin indemnización

A pesar de la decisión de la Audiencia de Sevilla de ordenar la retención de la nómina y otros emolumentos del asesino de la joven, la realidad es que esta medida no está sirviendo para cubrir la responsabilidad civil

Antonio del Castillo y Eva Casanueva, en una imagen de archivo en una rueda de prensa
Antonio del Castillo y Eva Casanueva, en una imagen de archivo en una rueda de prensa
Miguel Carcaño fue condenado a 21 años y tres meses de cárcel por el asesinato de Marta del Castillo la noche del 24 de enero de 2009. Actualmente está cumpliendo su pena privativa de libertad en el centro penitenciario de Archidona ... , al que fue trasladado desde la cárcel de Herrera de la Mancha el pasado mes de septiembre. Todo hace indicar que en la prisión malagueña permanecerá hasta mayo de 2030, fecha en la que se dará por finiquitado su castigo más duro por acabar con la vida de la joven sevillana. En cambio el único condenado no ha asumido aún la otra cara de la sentencia en su contra, la económica. La Justicia le impuso el pago de una indemnización total de 340.000 euros a los padres y las dos hermanas de Marta, pero de ese importe poco o nada han recibido.

